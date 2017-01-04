Люберецкая "Полетта" поймана во время сбыта килограмма героина

В подмосковных Люберцах на улице Красногорской возле одного из домов сотрудниками Главного управления МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств была задержана 65-летняя местная жительница.

Как сообщили в ведомстве, у женщины во время проведения личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования было установлено, что изъятое в свертке вещество является героином, весом более 48 граммов.

Позднее уже при проведении осмотра квартиры подозреваемой полицейскими был обнаружен и изъят другой большой сверток с неизвестным веществом светлого цвета. Было установлено, что изъятое вещество является героином, весом более 880 граммов. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил более 930 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере".

Как пояснила, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

- А ещё спорят, - резюмирует редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кинофильмы влияют на преступность или она сама как-то развивается, автономно; ведь в СССР, ещё в СССР и в РФ молодой так ударно снимали к концу перестройки и началу приватизации боевики, что они таки начали воплощаться, а после неоднократного показа по ТВ французского фильма "Полетта" про такую вот пожилую (причём - социально всё там объяснялось, ей действительно некуда было деться от нищеты, только в наркотраффик) драгдилершу, вот, получайте утяжелённый вариант, "подмосковные спейскейки", и вовсе это не смешно, а категорически закономерно: постсоветская преступность научилась многому не выходя из дому, по родному ТВ.