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Московский листок

Еврокомиссар запала на порнушку

Опубликовано 05.01.2017 в разделе комментариев 0

европа евро евросоюз шенген
Еврокомиссар запала на порнушку

Еврокомиссар по региональной политике Корина Крету провела новогодние праздники, просматривая фото пикантного содержания. Изучив хронику микроблога румынки, журналисты заметили, что три последних дня Крету через свой аккаунт отмечала большое количество порноконтента. После того как неполитическая активность чиновницы вызвала скандал, Еврокомиссар заявила, что ее страница была взломана и находилась под контролем хакеров 48 часов.

Ага. Хакеры.

А резинку от трусов они ей не взломали, чтобы устроить несанкционированный сеанс онанизма?

Хотя чего хотеть в эпоху всеобщей толернтности? Если челоевк не гомосексуалист, не тайный педофил и не грешит онаном, то он нынче как бы и неблагонадежен. Европа, чо... Теперь если внимательно посмотреть на еврочиновников, то можно уже не тратиться на учебник по сексопатологии.

И вот эти люди и определяют, как будет жить Европа в 21-м столетии.

А.Б.



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