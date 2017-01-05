Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время тренировочного полета

Американский стратегический бомбардировщик B-52 потерял один из восьми двигателей во время тренировочного полета в районе базы "Майнот" в Северной Дакоте.

Как передает портал Defense News, на борту военного судна находились пять человек. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. Известно, что на борту B-52 не было какого-либо оружия. Поисковая команда ВВС обнаружила обломки упавшего двигателя в 40 километрах от базы и приступила к их эвакуации. Причины случившегося пока не известны. Представители министерства обороны сообщили, что устанавливают причины аварии.

B-52 принят на вооружение ВВС США в 1955 году. Основная задача, для которой B-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов. Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2040 года.