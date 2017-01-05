Москву траванули сероводородом

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным учреждения, предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода к 20:00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21:00 - в 25,5 раза, к 22:00 - в 28 раз.

По данным "Мосэкомониторинга", уровень загрязняющего вещества в Марьино опустился до нормальных значений лишь к 01:00 четверга.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

Сотрудники МЧС провели серию проверок на юге и юго-востоке Москвы после появления жалоб от местных жителей. Москвичи жаловались на сильный неприятный запах сероводорода.

Специалисты проверили все указанные места. Сообщается, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не было выявлено, угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.

- Вообще сероводород такая штука, повышение концентрации которого не заметить не возможно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сильный запах дерьма спутать с чем-то очень непросто. Если люди жаловались и первичные замеры дали 28-кратное превышение, то как могло случиться, что при замерах МЧС все вдруг пропало и стало нормально? Ну разве что мерили не там и не тогда. Но главное, что приводит в изумление - про источник сероводорода ничего так и не говорится. А это, наверно, главное - что послужило источником отравления воздуха? Хорошо, если просто какие-нибудь очистные сооружения, а если что-то более серьезное? Но об источниках возможного заражения сероводородом вообще ничего не говорится. Секрет? Государственная тайна? Так неплохо бы эту тайну как-нибудь раскрыть, а то неровен час помрет кто, и не будем знать от чего...