Сорок сёл в Кадужской области без света и тепла

Более 40 населенных пунктов в трех районах Калужской области, где второй день продолжается сильный снегопад с метелью, остались без энергоснабжения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В результате неблагоприятных метеоявлений по территории Центрального региона произошел ряд происшествий, связанных с нарушением электроснабжения в Калужской области. В результате короткого замыкания на ВЛ-10 произошло отключение электроснабжения на территории Жуковского, Кировского и Износковского районов", - говорится в сообщении.

В общей сложности без электроснабжения, по данным ведомства, остался 41 населенный пункт. При этом 32 из них находятся на территории Износковского района.

По данным МЧС, социально значимых объектов в зонах отключения нет. В пострадавших населенных пунктах работают аварийно-восстановительные бригады, завершить работы планируется к 17 часам по московскому времени.

Отметим, что и в Москве экологическая обстановка не лучше, чем в обесточенных областях. Вчера автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным учреждения, предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода к 20:00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21:00 - в 25,5 раза, к 22:00 - в 28 раз.

По данным "Мосэкомониторинга", уровень загрязняющего вещества в Марьино опустился до нормальных значений лишь к 01:00 четверга.

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