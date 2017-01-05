Белоруссия повышает таксу за распродажу силовигархией богатств советских недр

Белоруссия, как и предполагалось, решила повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии опубликовано 5 января наНациональном правовом интернет-портале.

Согласно документу, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских РФ за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей, передает белорусское агентство "Белта".

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составят 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 белорусского рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 белорусского рубля, по маршруту Речица - Броды - 1,02 белорусского рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российского рубля.

О планах Белоруссии по поводу повышения тарифов сообщалось еще в ноябре 2016 года. Источник агентства ТАСС утверждал, что стоимость транзита планируется увеличить с 1 января 2017 года на 20,5%.

Ранее Белоруссия уже заявляла о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики от 28 сентября 2016 года тарифы на транзит российской нефти по территории Республики были повышены в среднем на 50%.

Документ должен был вступить в силу с 11 октября. Однако за день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва урегулировали вопрос в сфере поставок энергоносителей. В Минске объявили, что Россия восстановит прежние объемы поставок нефти белорусской стороне, сокращенные с начала года, а Белоруссия отменит решение о повышении тарифов на транзит нефти. В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что цены на газ для Белоруссии останутся на прежнем уровне.

В конце декабря председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявлял, что разрешение нефтегазового спора Белоруссии и России переносится на 2017 год. "Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку - одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, должно быть в районе 5,5%", - пояснял глава "Белнефтехима" (его заявление цитировал "Интерфакс").

От редкции: Собственно, капиталистические и конкретно олигархические отношения, навязанные Белоруссии правящим в РФ классом - приносят свои закономерные плоды. Живущая до сих пор только на нефти российская элита вынуждает брать с неё налог, ведь она же вздувает и цену на газ для белорусов, например... Подорожала временно нефть - извольте, господа, платить! А что - денег у вас теперь много, вы же так гордились продажей небольшого, но значительного в масштабах российских запасов нефти, пакета акций Роснефти. Ну так делитесь - коли вы уже и недрами РФ так щедро делитесь с дальней заграницей, так неужели в рамках Союзного государства России и Белоруссии пожадничаете, господа силовигархи? Новый раунд переговоров в Минске явно назревает. Да более глобальный вопрос встаёт на повестку дня: почему это от продажи украденной у всего советского народа, а значит и белорусов, нефти "греют руки" одни только российские олигархи? Разведывали эти месторождения все вместе, в рамках СССР - а теперь "табачок врозь"? Несправедливо!

Д.Ч.

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