Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Белоруссия повышает таксу за распродажу силовигархией богатств советских недр

Опубликовано 05.01.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия нефть силовигархия
Белоруссия повышает таксу за распродажу силовигархией богатств советских недр

Белоруссия, как и предполагалось, решила повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии опубликовано 5 января наНациональном правовом интернет-портале.

Согласно документу, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских РФ за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей, передает белорусское агентство "Белта".

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составят 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 белорусского рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 белорусского рубля, по маршруту Речица - Броды - 1,02 белорусского рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российского рубля.

О планах Белоруссии по поводу повышения тарифов сообщалось еще в ноябре 2016 года. Источник агентства ТАСС утверждал, что стоимость транзита планируется увеличить с 1 января 2017 года на 20,5%.

Ранее Белоруссия уже заявляла о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики от 28 сентября 2016 года тарифы на транзит российской нефти по территории Республики были повышены в среднем на 50%.

Документ должен был вступить в силу с 11 октября. Однако за день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва урегулировали вопрос в сфере поставок энергоносителей. В Минске объявили, что Россия восстановит прежние объемы поставок нефти белорусской стороне, сокращенные с начала года, а Белоруссия отменит решение о повышении тарифов на транзит нефти. В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что цены на газ для Белоруссии останутся на прежнем уровне.

В конце декабря председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявлял, что разрешение нефтегазового спора Белоруссии и России переносится на 2017 год. "Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку - одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, должно быть в районе 5,5%", - пояснял глава "Белнефтехима" (его заявление цитировал "Интерфакс").

От редкции: Собственно, капиталистические и конкретно олигархические отношения, навязанные Белоруссии правящим в РФ классом - приносят свои закономерные плоды. Живущая до сих пор только на нефти российская элита вынуждает брать с неё налог, ведь она же вздувает и цену на газ для белорусов, например... Подорожала временно нефть - извольте, господа, платить! А что - денег у вас теперь много, вы же так гордились продажей небольшого, но значительного в масштабах российских запасов нефти, пакета акций Роснефти. Ну так делитесь - коли вы уже и недрами РФ так щедро делитесь с дальней заграницей, так неужели в рамках Союзного государства России и Белоруссии пожадничаете, господа силовигархи? Новый раунд переговоров в Минске явно назревает. Да более глобальный вопрос встаёт на повестку дня: почему это от продажи украденной у всего советского народа, а значит и белорусов, нефти "греют руки" одни только российские олигархи? Разведывали эти месторождения все вместе, в рамках СССР - а теперь "табачок врозь"? Несправедливо!

Д.Ч.

Материалы по теме:

Как открывали нефть Ямала

Транзитная для Газпрома Белоруссия просит силовигархию смилостивиться

Молоко только за доллары: Белоруссия теряет доверие к сырьевой империи

Газпром и Белоруссия погасили взаимные долги, баланс в пользу Минска - 36 млн долл.

Лукашенко шокирован предательством рубля и "поставит" сырьевую империю на доллар



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинские политики неплохо отдыхают на фоне потерь (1)
Бомж-путешественник добрался до Владивостока (1)
Белоруссия повышает таксу за распродажу силовигархией богатств советских недр (0)
Сорок сёл в Кадужской области без света и тепла (0)
Москву траванули сероводородом (2)
Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время тренировочного полета (3)
Еврокомиссар запала на порнушку (23)
Люберецкая "Полетта" поймана во время сбыта килограмма героина (6)
Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана (7)
Набиуллину признали лучшим в Европе главой центробанка (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Этот безумный, безумный, безумный
Дарья Митина Дарья Митина: Всех на oдну oсину
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Политзаключенному Вадиму Курамшину...
Дарья Митина Дарья Митина: "Злoдей oкoван, oбличён..."
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss