Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бомж-путешественник добрался до Владивостока

Опубликовано 05.01.2017 в разделе комментариев 1

Бомж-путешественник добрался до Владивостока

Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой, сообщает группа в социальных сетях, посвященная путешественнику. Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.

Судя по всему, отличие путешественника от простого бомжа не очень-то велико. Денег у него нет, кормится чем бог пошлет, ночует тоже где придется. Ну и видок, конечно, тот еще, надо полагать, с запахом.

По прямой от Питера до Владика примерно 6,6 тысяч колометров. Если разделить на 2 года, то получается, что бомж-путешественник проходил в сутки около 9 километров. Не густо, если честно. Как-то не торопился... Видимо, основное время уходило не на путешествие, а на поддержание сил в бренном теле.

В общем, если у вас есть лишние 2 года жизни - можете попробовать повторить. Но мы не рекомендуем...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Александр Загонов написал 05.01.2017 13:49
Подумаешь, "достижение". Иные вон в Мекку на карачках ползут, да еще и задом наперед.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинские политики неплохо отдыхают на фоне потерь (1)
Бомж-путешественник добрался до Владивостока (1)
Белоруссия повышает таксу за распродажу силовигархией богатств советских недр (0)
Сорок сёл в Кадужской области без света и тепла (0)
Москву траванули сероводородом (2)
Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время тренировочного полета (3)
Еврокомиссар запала на порнушку (23)
Люберецкая "Полетта" поймана во время сбыта килограмма героина (6)
Среди подозреваемых в организации теракта в Стамбуле оказались выходцы из Дагестана (7)
Набиуллину признали лучшим в Европе главой центробанка (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Этот безумный, безумный, безумный
Дарья Митина Дарья Митина: Всех на oдну oсину
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Политзаключенному Вадиму Курамшину...
Дарья Митина Дарья Митина: "Злoдей oкoван, oбличён..."
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss