Бомж-путешественник добрался до Владивостока

Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой, сообщает группа в социальных сетях, посвященная путешественнику. Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.

Судя по всему, отличие путешественника от простого бомжа не очень-то велико. Денег у него нет, кормится чем бог пошлет, ночует тоже где придется. Ну и видок, конечно, тот еще, надо полагать, с запахом.

По прямой от Питера до Владика примерно 6,6 тысяч колометров. Если разделить на 2 года, то получается, что бомж-путешественник проходил в сутки около 9 километров. Не густо, если честно. Как-то не торопился... Видимо, основное время уходило не на путешествие, а на поддержание сил в бренном теле.

В общем, если у вас есть лишние 2 года жизни - можете попробовать повторить. Но мы не рекомендуем...

А.Б.