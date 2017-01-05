Украинские политики неплохо отдыхают на фоне потерь

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил информацию в СМИ о том, что он уехал на отдых в Таиланд в мужской компании. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. В Таиланде Ляшко отдыхал с коллегой Юрием Сухиным. По данным СМИ, путевки стоили политикам 200 тысяч гривен.

На своей странице в соцсети Ляшко опубликовал «фотожабу», которая сопровождается комментарием «Ляшко отдыхает в Таиланде :))». На картинке он стоит в трусах и с вилами, вокруг него девушки легкого поведения.

В Харьковский военный госпиталь из так называемой зоны «АТО» привезли раненых бойцов ВСУ: «Многие ребята из-за контузии даже не могут ходить. Один парень уже как два дня зеленого цвета», — заявил один из волонтеров госпиталя. Сообщается также, что только за второе января в госпиталь привезли 26 военнослужащих.

Впрочем, эти "путевки" достаются "ребятам" совершенно бесплатно...