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Московский листок

Лидер Венесуэлы позаботился о преемственности Боливарианской революции

Опубликовано 05.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис венесуэла
Лидер Венесуэлы позаботился о преемственности Боливарианской революции

Новым вице-президентом Венесуэлы стал Тарек Эль-Айссами, объявил глава государства Николас Мадуро.  "Я назначил Тарека Эль-Айссами действующим вице-президентом республики", - объявил он на интерактивном заседании кабинета министров.

Этот шаг был предпринят для того, чтобы новый вице-президент мог руководить государством в том случае, если Мадуро по требованию оппозиционного парламента вынужден будет уйти в отставку.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.

От редакции: Венесуэла оказалась в период экономического кризиса в очень сложной ситуации - в силу соседства с таким королём хищиков, как США. В годы нефтяного процветания республика могла доставлять дешёвую нефть даже в США (!) тем слоям населения, на которые плевать тамошнему буржуазному государству. Это и был доступный Боливарианской республике "экспорт социализма" - да, такую роскошь Венесуэла могла себе позволить... Но теперь - нет. Теперь враг, империя наступает, а недобитые слои буржуазии в Каракасе жаждут приватизации нефтепромыслов, проимперского реванша, раскачивают студенчество (исконно - своих же детей, внуков), ряды которого при Чавесе пополнились детьми "бедных вершин". Туда, в беднейшие кварталы - протягивали телевидение и интернет после победы Чавеса. И есть надежда, что студенчество стало всё же иным, что либеральная фраза не уведёт его к контрреволюции, что просвещение бедняков даст именно сейчас важные плоды.

Всё это (проводной интернет и телекабель) в конце 90-х и нулевых тянула из богатых кваталов вверх к беднякам, делала "военная молодёжь", призванная Чавесом под знамёна Боливарианской революции - и очень вовремя, чтобы сохранить завоевания, как и сейчас сам Мадуро, в прошлом профсоюзный лидер, команданте Чавес сумел подобрать такого преемника, который бы не предал революции. А для всей Латинской Америки это прецедент и центр иного, социалистического, пусть и неявного, но в интересах трудящихся, развития - важнейший, принципиальный, учитывая соседнюю гегемонию США и традиционно-марионеточные правительства соседей. Увы, сейчас и в Мексике, и в Колумбии - тоже реакция, отступление социалистических, революционных сил. А как они бушевали в нулевых! Субкоманданте Маркос и РВСК АН... Однако против экономического кризиса не попрёшь с одним огнестрельным оружием: меняется баланс сил в обществе. Так что застраховаться Венесуэле очень важно, и Мадуро проявил себя действительно достойным преемником команданте.

Дмитрий Чёрный, редактор ФОРУМа.мск



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