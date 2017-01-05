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Московский листок

Национальная гордость вликороссов будет надёжно защищена Милоновым

Опубликовано 05.01.2017 в разделе комментариев 4

позор гражданская госдура сырьеваяимперия
Национальная гордость вликороссов будет надёжно защищена Милоновым

Депутат Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму проект закона о защите национальной гордости России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе народного избранника.

Документ содержит предложения по установлению ответственности за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением. «Участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность», — отметили представители депутата, уточнив, что такие действия могут восприниматься в обществе негативно, однако не являются «ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением».

«Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса», — указали в аппарате Милонова.

Среди явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, в законопроекте планируется упомянуть, в частности, историю Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, а также память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и погибших в катастрофах. За их оскорбление предлагается ввести административную ответственность.

- Прелесть какая, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "память о крупнейших трагедиях" это, видимо, такое уже чётко выраженное отношение правящего класса к столетию Великого Октября и к социалистической революции, раз уж и о репрессиях не забыли, а вот как у них насчёт пересмотра итогов Гражданской войны? пересмотр итогов Великой Отечественной вроде как государство однозначно осуждает (хотя, в районе Южных Курил и сдаёт эти итоги, предаёт), а вот насчёт победы большевиков в Гражданской - перемсотрим, господин Милонов? (тема моей ближайшей программной статьи)

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
крот написал 05.01.2017 17:13
эта Думушка )) доведет маразм до оргазма
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Слава Русским! Слава России!
Сергей Иванович Иванов, русский написал 05.01.2017 16:50
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцев!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
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Re:
Молитва написал 05.01.2017 16:41
Гоподи,избавь нас от дураков
Милоновых,Федоровыха,Курганянов,а от врагов я сам избавлюсь!
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(без названия)
Лис написал 05.01.2017 16:28
"Самая дешевая гордость-это гордость национальная"(Артур Шопенгауэр).Гы-Гы-Гы!!!
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