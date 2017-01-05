Недавно открытую Путиным питерскую хорду перекрыли протестующие дальнобойщики

В Санкт-Петербурге дальнобойщики устроили акцию протеста, перекрыв въезды на внутригородскую платную скоростную магистраль "Западный скоростной диаметр" (ЗСД), на церемонии открытия центрального участка которой в начале декабря прошлого года лично присутствовал президент страны Владимир Путин, передает FlashNord. Одного дальнобойщика на акции протеста задержали.

Журналисты со ссылкой на источник в управляющей компании "Магистрали Северной столицы" отмечают, что дальнобойщики протестуют против взимания платы за проезд по ЗСД. На месте уже дежурят сотрудники правоохранительных органов, при этом в городском правительстве агентству сообщили, что акция дальнобойщиков не санкционирована.

Ранее один из организаторов акции председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин в эфире радиостанции Business FM пояснил, что основным требованием водителей является введение бесплатного проезда по магистрали, несмотря на то, что она была построена с помощью концессии (концессионное соглашение - форма государственно-частного партнерства).

"В принципе, акция не ушла далеко от транспортной области, от "Платона", потому что место, где у нас будет проходить акция, это точно такая же платная дорога. Так как мы не можем перекрывать федеральные трассы, мы на пунктах оплаты очень даже законным путем сможем встать", - объяснил он.

"Дальнобойщики блокируют въезд на ЗСД в Петербурге. Таранят шлагбаумы и посты и встают. Половину въездов протаранили дальнобойщики. Оставили несколько, их открыли бесплатно. Водители говорят, что добились своего. Но стоят", - так описал происходящее журналист радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Андрей Веснин. Позже на своей странице в Twitter он опубликовал фотографию приехавших на место сотрудников ДПС и сообщил, что они оформляют дорожно-транспортное происшествие.

Отметим, что не все в Санкт-Петербурге разделяют позицию дальнобойщиков. Так, бывший депутат местного Заксобрания Виталий Милонов назвал протестующих неудачниками и потребовал наказания для них за хулиганские действия, которыми он считает перекрытие автомагистрали и пунктов оплаты.

"Это, безусловно, политическая акция, потому что это не петербургские дальнобойщики, это бомжи. Они что хотят сказать, что появился ЗСД, а другие дороги перестали существовать? Вранье, рассчитанное только на людей, не имеющих отношение к Петербургу. Это акция не дальнобойщиков, а неудачников, которые не могут вести нормально свои дела, не могут системно работать", - заявил Милонов.

"Я бы этих активистов взял бы да на исправленные работы за подобного рода хулиганства привлек. ЗСД рассчитан на обычные машины, так что если ездят дальнобойщики на ЗСД, пускай ездят, конечно. Но они занимают много места, они большую нагрузку на дорогу оказывают, поэтому должны заплатить. Они зарабатывают миллионы, поэтому заплатить 200 рублей они вполне в состоянии. Не хотят - они могут ехать по обычным дорогам", - добавил он.

Западный скоростной диаметр связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Общая протяженность трассы - почти 47 километров. В настоящее время стоимость проезда по разным участкам трассы колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.

2 декабря в Санкт-Петербурге на открытии центрального участка Западного скоростного диаметра произошла нештатная ситуация - в тоннеле автомагистрали случилось короткое замыкание. По данным СМИ, инцидент произошел за двадцать минут до начала торжественной церемонии открытия, в которой принимал участие президент Путин.

Это ЧП в истории ЗСД уже не первое. Еще на этапе строительства - в январе прошлого года - произошел пожар на 100-метровом пилоне вантового моста. Загорелись деревянная обшивка и утеплитель. В огненной западне оказались трое рабочих, которые не успели спуститься вниз. Их спасла 64-летняя машинист башенного крана, работавшая поблизости. Она опустила трос до земли, где к нему прицепили контейнер, а затем ювелирно поднесла его к пилону, на котором находились рабочие. После того, как строители забрались в контейнер, крановщица опустила их вниз.

Строительство центрального 11-километрового участка от Обводного канала до Приморского проспекта, открытого в конце прошлого года при участии главы государства, началось в марте 2013 года. Общая стоимость проекта составила 120 млрд рублей, в том числе 51 млрд был выделен из бюджета.

Напомним, последняя акция протеста дальнобойщиков проводилась в мае в Москве. Дальнобойщики частично перекрыли движение по МКАД, сообщает телеканал "Рен-ТВ". Многокилометровый затор образовался на юго-западном участке внутренней стороны кольцевой автодороги.

Новости по теме:

Дальнобойщики пригрозили блокировать федеральные трассы в знак протеста

На Ямале жгут покрышки и ждут помощи дальнобойщики: МЧС туда не спешит, а бизнес тут как тут

Дальнобои, как и обещали, начали весеннее наступление: перекрыто движение на 18-километровом участке МКАД