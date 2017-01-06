Буржуи, укравшие у народа дороги, намерены теперь защищаться от протестов

Концессионер автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге ООО "Магистраль Северной столицы" оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для возбуждения дел в связи с блокированием дальнобойщиками в четверг пунктов оплаты проезда по ЗСД. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным ООО "Магистраль Северной столицы", днем 5 января на пункте оплаты на основном ходу Южного участка ЗСД в районе Благодатной улицы "водители нескольких транспортных средств, из которых одно - грузовое, одновременно совершили по предварительным данным намеренные ДТП - наезды на шлагбаумы пункта взимания платы".

В итоге семь полос были временно заблокированы, образовалась пробка. Из-за возникшей ситуации "сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД".

- Когда к власти придет революционный народ, платных дорог не будет, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Платные дороги, а также платные парковки и платные проезды - это надругательство даже над буржуазным правом. Земля принадлежит всему народу. А разве у нас, у всего народа, спрашивали, когда часть нашей собственности изымали под строительство платной дороги? Существует законный механизм для этого - референдум. Кто-нибудь проводил референдум по изъятию нашей земли под платную дорогу? Нет? Значит, это все незаконно с самого первого дня! У собственника забрали его собственность, не спросив. Чего еще надо? Более того, еще, пожалуй, придется и компенсировать собственнику - народу потери от незаконной эксплуатации его собственности!