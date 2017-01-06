Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен

Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту того, что уровень загрязнения воздуха сероводородм в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму. Выясняются все обстоятельства, в том числе источник выброса, который на данный момент неизвестен.
Предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода к 20:00 среды была превышена в 8,3 раза, к 21:00 - в 25,5 раза, к 22:00 - в 28 раз. По данным "Мосэкомониторинга", уровень загрязняющего вещества в Марьино опустился до нормальных значений лишь к 01:00 четверга.
И так до сих пор не выявлен источник заражения? Это вообще-то фантастика какая-то.
Еще интересней, что МЧС... никакого превышения по сероводорооду не обнаружило! То есть людям "показалось", что в районе воняет говном, а приборы "Мосэкомониторинга" - сглючили?
А давайте-ка прикинем, откуда в райне Марьино может пахнуть говном, если весь этот район возведен на полях аэрации? Вот откуда бы, а?
Вот за речкой, в микрорайоне Братеево-1, который возведен на могильнике радиоактивных отходов, никакого запаха не ощущалось - радиоактивные изотопы не пахнут.
Почему же так удивительно, что район, построенный на говне, говном и воняет? Не нравится запах? Ну так надо было покупать жилье за речкой, где никакого запаха и даже, говорят, мандавошки не водятся. И резиденция патриарха практически там же - святая вода, говорят, вообще не цветет и не пахнет, такая святая. Особенно если из Борисовских прудов брать - вообще никакая зараза не водится. Потому что святое место!
А в Марьино какая святость? С полей-то аэрации?
Но хорошо, что у нас есть выбор!
А.Б.
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