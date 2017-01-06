Для чего в Казахстане приняли законы об обязательной регистрации граждан? рабочие казахстан репрессии назарбаев Все возмущаются нормой закона, введенной "верхами", по которой граждане Казахстана должны регистрироваться в органах ВД при перемещении внутри страны, но никто не дает правовой оценки и трактовки этой нормы. Я это делаю.



1. Казахстан - государство полицейское. На фоне усиления экономического кризиса, усиления социального протеста населения,роста террористических угроз и преступности,руководство страны ужесточает режим внутренней миграции населения тем, что принуждает его к регистрации по месту нахождения определенный срок. Зачем? Затем, что уверенно, что по территории страны перемещаются не только законопослушные граждане, но и те, кто ставит задачу изменения в стране конституционного строя. Это главное.



2. Регистрационная норма миграции дает властям возможность предотвращения организованного перемещения больших протестных групп по территории страны. Предположим, народу захотелось собраться на непрерывный протестный митинг в Астане. По закону, это уже невозможно. Делать это не по закону дает властям право применения силы.



3. Норма поголовной дактилоскопии населения дает властям возможность увеличения скорости и эффективности оперативной и разведывательной работы не только против латентных террористов, но и против ожидаемых ими подпольных протестных движений. Резюмирую: власти Казахстана наступают на те же грабли, что и все режимы такого рода. Получив граблями истории по лбу, они погибают.



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