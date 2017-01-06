Россию мочат российской пропагандой в российском же сортире

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы Национальной разведки США Джеймса Клэппера, который ранее обвинил RT в подрыве политической системы США: «Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране», — отметила Симоньян.

Ранее Клэппер заявил, что RT продвигает определённую точку зрения и демонстрирует пренебрежение к американской государственности, заявляя о наличии двойных стандартов в вопросах прав человека. Кроме того, глава Нацразведки отметил, что деятельность телеканала RT, публикации фальшивых новостей и использование социальных сетей стали оружием России, с помощью которого она пыталась повлиять на итог выборов в США.

- Похоже, что спецслужбы США прокололись также, как и с оружием массового поражения в Ираке, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Начали войну, повесили Саддама, а потом заявили, мол, ошибочка вышла, оружия массового поражения не было... Однако дискуссия в стиле торговки на базаре навряд ли кого-то может возбудить. Прозвучало конкретное обвинение - публикация фальшивых новостей. Было или нет? Этот вопрос должна, просто обязана была задать Симоньян: примеры фальшивых новостей в студию! И если примеров нет - топтаться на костях Клэппера и всей американской разведки. Или фальшивые новости были, и госпожа Симоньян не хочет касаться этого вопроса, ограничиваясь зубоскальством? Вообще когда средства массовой информации, да еще существующие за счет государства, используются как агитационно-пропагандистский листок, это всегда дискредитирует государство в первую очередь. А польза от этого весьма сомнительна. Вот и сейчас топорную работу российских медиа пытаются использовать в политических разборках внутри США, уничтожая выгодную в целом для РФ диспозицию в американском политикуме. И делают это при помощи интструмента, который РФ сама изготовила и оплатила...