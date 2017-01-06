Россию мочат российской пропагандой в российском же сортире

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы Национальной разведки США Джеймса Клэппера, который ранее обвинил RT в подрыве политической системы США: «Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране», — отметила Симоньян.
Ранее Клэппер заявил, что RT продвигает определённую точку зрения и демонстрирует пренебрежение к американской государственности, заявляя о наличии двойных стандартов в вопросах прав человека. Кроме того, глава Нацразведки отметил, что деятельность телеканала RT, публикации фальшивых новостей и использование социальных сетей стали оружием России, с помощью которого она пыталась повлиять на итог выборов в США.
- Похоже, что спецслужбы США прокололись также, как и с оружием массового поражения в Ираке, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Начали войну, повесили Саддама, а потом заявили, мол, ошибочка вышла, оружия массового поражения не было... Однако дискуссия в стиле торговки на базаре навряд ли кого-то может возбудить. Прозвучало конкретное обвинение - публикация фальшивых новостей. Было или нет? Этот вопрос должна, просто обязана была задать Симоньян: примеры фальшивых новостей в студию! И если примеров нет - топтаться на костях Клэппера и всей американской разведки. Или фальшивые новости были, и госпожа Симоньян не хочет касаться этого вопроса, ограничиваясь зубоскальством? Вообще когда средства массовой информации, да еще существующие за счет государства, используются как агитационно-пропагандистский листок, это всегда дискредитирует государство в первую очередь. А польза от этого весьма сомнительна. Вот и сейчас топорную работу российских медиа пытаются использовать в политических разборках внутри США, уничтожая выгодную в целом для РФ диспозицию в американском политикуме. И делают это при помощи интструмента, который РФ сама изготовила и оплатила...
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Сергей Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 12:50
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
залетный тип неприятной наружности написал 06.01.2017 12:47
Дрампдурдом написал 06.01.2017 12:46
??
(грип? понимаю.., - сам огреб подарочек... - но в Крыму?!.. как страшно жить... эта, мотя - давай, гыы)
в России больше нет СМИ написал 06.01.2017 12:37
В этом выморочном пространстве тотальной ежедневной лжи нормальные люди существовать не могут. Послевоенные исследователи концлагерей нацистской Германии в ходе изучения внутреннего функционирования Освенцима установили, что те эсесовцы, которые были не способны наблюдать за тем, как ребенку разбивают голову об стену, а также сами были не готовы это делать, стояли перед выбором. Либо под каким-то предлогом добиться перевода в те части, где садизм не был востребован как основа профессиональной пригодности сотрудника, либо эволюционировать в необходимую сторону, то есть стать профессиональным садистом.
Нечто похожее происходит и внутри российских СМИ, где основой профессиональной пригодности являются ложь и бесстыдство.
я бы назвал это кладбищем написал 06.01.2017 12:33