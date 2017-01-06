Полиция ищет кавказцев, стрелявших из автомата в центре Москвы

Столичные правоохранители ведут поиск неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина кавказской внешности достает из багажника внедорожника автомат Калашникова и со словами "Салам алейкум!" несколько раз стреляет в воздух. При этом друзья стрелка активно поддерживают молодого человека, заявляют, что находятся в центре Москвы и смеются над перепуганными прохожими.

Видеозапись изначально была опубликована в Instagram и через некоторое время была удалена самим автором umar_umarov11.