Полиция ищет кавказцев, стрелявших из автомата в центре Москвы

Столичные правоохранители ведут поиск неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина кавказской внешности достает из багажника внедорожника автомат Калашникова и со словами "Салам алейкум!" несколько раз стреляет в воздух. При этом друзья стрелка активно поддерживают молодого человека, заявляют, что находятся в центре Москвы и смеются над перепуганными прохожими.
Видеозапись изначально была опубликована в Instagram и через некоторое время была удалена самим автором umar_umarov11.
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поздно пить боржоми написал 06.01.2017 14:07
Федор Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 13:40
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
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Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
отдачи нету написал 06.01.2017 13:25