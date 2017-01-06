Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полиция ищет кавказцев, стрелявших из автомата в центре Москвы

Опубликовано 06.01.2017 в разделе комментариев 3

Столичные правоохранители ведут поиск неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина кавказской внешности достает из багажника внедорожника автомат Калашникова и со словами "Салам алейкум!" несколько раз стреляет в воздух. При этом друзья стрелка активно поддерживают молодого человека, заявляют, что находятся в центре Москвы и смеются над перепуганными прохожими.

Видеозапись изначально была опубликована в Instagram и через некоторое время была удалена самим автором umar_umarov11.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
поздно пить боржоми написал 06.01.2017 14:07
А зачем их ищут? Тот случай , когда всех не переловишь. Позно. Болезнь зашла слишком далеко.
Ответить
Слава Русским! Слава России!
Федор Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 13:40
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
Ответить
Стрельба холостыми
отдачи нету написал 06.01.2017 13:25
Без упора, на весу, с рук, была-бы не хилая отдача. А ее нет. Холостыми стрелял.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Факты не подтвердились"...
"Факты не подтвердились"...
06.01.2017
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
Гимн СССР на чемпионате КХЛ
01.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полиция ищет кавказцев, стрелявших из автомата в центре Москвы (3)
Путинская Россия отступает перед США в Сирии: первым уйдёт "Адмирал Кузнецов" (3)
Россию мочат российской пропагандой в российском же сортире (8)
Для чего в Казахстане приняли законы об обязательной регистрации граждан? (4)
"Факты не подтвердились"... (1)
Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен (5)
Буржуи, укравшие у народа дороги, намерены теперь защищаться от протестов (14)
Недавно открытую Путиным питерскую хорду перекрыли протестующие дальнобойщики (11)
Национальная гордость великороссов будет надёжно защищена Милоновым (19)
Лидер Венесуэлы позаботился о преемственности Боливарианской революции (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: К британцам !
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: CNN versus Fox News
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ибо говно есть, на говно и изыдеши
Максим Калашников Максим Калашников: Еще о том гуано, что назвали "Викингом"...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss