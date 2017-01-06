Путинская Россия отступает перед США в Сирии: первым уйдёт "Адмирал Кузнецов"

Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первой ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он в пятницу журналистам. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", - цитирует "Интерфакс" Герасимова.

Кроме того, по его словам, освобождение Алеппо может стать основой для урегулирования конфликта в Сирии мирным путем. "Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий, - отметил генерал.

О том, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, передает ТАСС. Картаполов также отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны. "Корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям", - сказал он.

По его словам, при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион". "Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", - подчеркнул командующий.

Он также добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.

Помощь ВКС России прокомментировал начальник генерального штаба Вооруженных сил Сирии Али . "Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", - сказал он в ходе видеосвязи с Валерием Герасимовым. По его словам, твердая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи Вооруженным силам Сирии создает прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.

Айюб также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Дамаску в борьбе с терроризмом, отмечает "Интерфакс".

Напомним, с 00.00 по московскому времени 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ).

В декабре в Средиземном море российский палубный истребитель Су-33 упал во время вылета с авианосца "Адмирал Кузнецов" в субботу, 3 декабря, сообщает сайт Aviationist, специализирующийся на военной авиации, со ссылкой на военные источники. Аварию подтвердили в Минобороны, уточнив, что из-за обрыва троса аэрофинишера самолет выкатился за пределы палубы.

По данным издания, тяжелый истребитель разбился, во второй раз пытаясь сесть на авианосец. Отмечается, что посадка осуществлялась в хороших погодных условиях: видимость +10 километров, состояние моря 4 балла (умеренное волнение), ветер 12 узлов (22 км/ч).

Это вторая потеря для палубной авиации "Адмирала Кузнецова". Первой стала потеря МиГ-29К, упавшего при попытке сесть 13 ноября. По неофициальным данным, причиной аварии стал отказ обоих двигателей. Авария также произошла, когда самолет зашел на второй круг, дожидаясь, пока приведут в порядок тросы, порванные и перепутанные при заходе на посадку другим истребителем. Над точным установлением причин катастрофы МиГ-29К работает специальная комиссия.

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