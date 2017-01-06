Владивосток присоединяется к "праздничному коллапсу": полгорода без воды и тепла

Часть домов Ленинского и Первомайского районов Владивостока в пятницу, 6 января, осталась без горячей и холодной воды, а также отопления, сообщает VL.ru. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.

Так, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе города. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые строения до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время находятся без горячей воды из-за порыва трубы.

Аварийные службы ведут восстановительные работы, говорится в сообщении. Планируется, что ремонтные мероприятия по всем адресам будут завершены во второй половине дня.

Аварию в Туле обещают ликвидировать до конца дня

Между тем продолжаются ремонтные работы на водоводе в другом регионе России - в Туле. Авария накануне оставила без воды более 20 тысяч человек. Последствия будут устранены до конца пятницы, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Восстановлен аварийный участок водовода. Ремонтные работы продолжаются. Завершить их планируется до конца дня", - отметил собеседник агентства.

Работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации Тулы. На месте аварии работает достаточное количество техники и рабочих аварийных служб.

На период проведения ремонтных работ организована раздача технической и питьевой воды жителям Пролетарского округа. Ранее сообщалось, что накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле. У населенного пункта Молодежного во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 300 жителей.

В настоящее время 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все многоквартирные дома и социальные объекты отапливаются.

Напомним, более 40 населенных пунктов в трех районах Калужской области, где второй день продолжается сильный снегопад с метелью, остались вчера без энергоснабжения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В результате неблагоприятных метеоявлений по территории Центрального региона произошел ряд происшествий, связанных с нарушением электроснабжения в Калужской области. В результате короткого замыкания на ВЛ-10 произошло отключение электроснабжения на территории Жуковского, Кировского и Износковского районов", - говорится в сообщении.

В общей сложности без электроснабжения, по данным ведомства, остался 41 населенный пункт. При этом 32 из них находятся на территории Износковского района.

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