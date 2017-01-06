Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Владивосток присоединяется к "праздничному коллапсу": полгорода без воды и тепла

Опубликовано 06.01.2017 в разделе комментариев 2

регионы коллапс
Владивосток присоединяется к "праздничному коллапсу": полгорода без воды и тепла

Часть домов Ленинского и Первомайского районов Владивостока в пятницу, 6 января, осталась без горячей и холодной воды, а также отопления, сообщает VL.ru. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.

Так, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе города. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые строения до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время находятся без горячей воды из-за порыва трубы.

Аварийные службы ведут восстановительные работы, говорится в сообщении. Планируется, что ремонтные мероприятия по всем адресам будут завершены во второй половине дня.

Аварию в Туле обещают ликвидировать до конца дня

Между тем продолжаются ремонтные работы на водоводе в другом регионе России - в Туле. Авария накануне оставила без воды более 20 тысяч человек. Последствия будут устранены до конца пятницы, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Восстановлен аварийный участок водовода. Ремонтные работы продолжаются. Завершить их планируется до конца дня", - отметил собеседник агентства.

Работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации Тулы. На месте аварии работает достаточное количество техники и рабочих аварийных служб.

На период проведения ремонтных работ организована раздача технической и питьевой воды жителям Пролетарского округа. Ранее сообщалось, что накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле. У населенного пункта Молодежного во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 300 жителей.

В настоящее время 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все многоквартирные дома и социальные объекты отапливаются.

Напомним, более 40 населенных пунктов в трех районах Калужской области, где второй день продолжается сильный снегопад с метелью, остались вчера без энергоснабжения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В результате неблагоприятных метеоявлений по территории Центрального региона произошел ряд происшествий, связанных с нарушением электроснабжения в Калужской области. В результате короткого замыкания на ВЛ-10 произошло отключение электроснабжения на территории Жуковского, Кировского и Износковского районов", - говорится в сообщении.

В общей сложности без электроснабжения, по данным ведомства, остался 41 населенный пункт. При этом 32 из них находятся на территории Износковского района.

Материалы по теме:

Сорок сёл в Калужской области - без света и тепла

Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен  

 

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.. написал 06.01.2017 15:49
Зато как повысится спрос на керосин.
Ответить
Слава Русским! Слава России!
Федор Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 14:46
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы восстановления СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Факты не подтвердились"...
"Факты не подтвердились"...
06.01.2017
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка страна моя родная!
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка с...
06.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Разработчик украинской банковской системы отравился газом (3)
Евангелие от малограмотных не понравилось Путину (4)
Владивосток присоединяется к "праздничному коллапсу": полгорода без воды и тепла (2)
Полиция ищет кавказцев, стрелявших из автомата в центре Москвы (6)
Путинская Россия отступает перед США в Сирии: первым уйдёт "Адмирал Кузнецов" (5)
Россию мочат российской пропагандой в российском же сортире (11)
Для чего в Казахстане приняли законы об обязательной регистрации граждан? (5)
"Факты не подтвердились"... (1)
Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен (7)
Буржуи, укравшие у народа дороги, намерены теперь защищаться от протестов (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В раннем средневековье большевики были орками, а Путин - викингом
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: ...Тысячи яиц с игрушками...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: К британцам !
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: CNN versus Fox News
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss