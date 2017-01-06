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Московский листок

Евангелие от малограмотных не понравилось Путину

Опубликовано 06.01.2017 в разделе комментариев 4

путин политика революция россия
Евангелие от малограмотных не понравилось Путину

Когда режиссер или продюсер начинает объяснять, что же он хотел на самом деле снять - это всегда плохо. Иногда смешно.

Продюсер фильма "Викинги" - не стоит запоминать этого имени, навряд ли мы о нем много услышим в будущем - объяснил: "Раннее средневековье уже лет двадцать, после титанического «Властелина колец», в топе зрительского интереса. Мы начинали проект, когда не было еще ни «Игры престолов», ни тем более «Викингов». Весь мир активно переживает англосаксонское прошлое. Нам хотелось сказать, что наша история как минимум заслуживает не меньшего интереса".

Понятно, да? Раньше англо-саксы были мелкие и имели на ноге всего три пальца... "Игры престолов" - это история! Причем раннего средневековья.

Дальше можно, в общем, не читать и не слушать. Орки...

Но мы не хуже, у нас баба Яга была и Змей Горыныч. Странно даже, что фильм называется "Викинги", а не "Домовые", например. Для исторической правды.

Правда потом продюсер говорит, что хоть история у нас была не хуже других, но про нее мало что достоверно известно. Поэтому, собственно, любая фантазия оправдана. Если, скажем, новая вера была основана на непророчном зачатии, то почему князь не может кого-то изнасиловать, не снимая порток?

И почему нельзя драккар затащить на гору, а потом съехать на нем, как на салазках? Хотя тут отвечу - в окрестностях Херсонеса нет подходящей горки... На другом берегу Карантинной бухты есть, но там нет Херсонеса. Но в раннем средневековье, возможно, была...

Но все не ради этого, а совершенно заради другого - «Тут какие-то мрази (полагаю, это мы...) пытаются сказать, что язычество и большевизм — это грязь и мерзость». Раньше никогда не думал, как близко связаны между собой эти понятия. Спасибо, теперь понимаю.

Что, и правда продюсер не видит большой разницы между язычеством и большевизмом? А ну да, он же и между Толкиеном и историей англов и саксов разницы не видит...

Но вот не случайно такой идеологически важный фильм сняли. Не случайно и Путина взяли на роль "промоутера" или по-старому, по-большевицки - толкача. Тут слово "евангелие" в заголовке не случайно - святой князь-то "равноапостольный", и все, происходящее в фильме - по сути для Руси самое что ни на есть святое предание.

Помните этот эпохальный показ фильма "Викинги" Путину - и наверняка не помните, чтоб какой-то другой дрищевый российский фильм показывали Путину с твердым намерением получить "высочайшее одобрение". Там окромя Эрнста и Мединский присел, и что куда важней - и Тихон Шевкунов пристроился. Это уж точно не случайно, потому как фильм высокого гражданского звучания.

Тут не повезло правда. Путин - его по-всякому можно называть, и все справедливо будет, но вот мудаком он точно не является. Ну никак. И вкус у него какой-никакой имеется, и книжек он прочел... Поэтому и сказал, что сказал, мол, ну наверно и такое кино снять можно... А на лице было написано: больше никогда, слышите? никогда не ставьте меня в такое идиотское положение!

Но денег ребята подняли.

А может и хорошо - может, хоть сам Путин посмотрит трезвым взглядом на всю эту фофудью. Навряд ли ему нравится, что его разводят вот на таком...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 4
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Слава Русским! Слава России!
Геннадий Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 15:46
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
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(без названия)
Боб написал 06.01.2017 15:17
Посмотрел, прости Господи, "Викинга". Такой дешевки и убожества давно не случалось наблюдать.
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(без названия)
Лис написал 06.01.2017 14:54
Если "Великий Исход"-это псевдо-исторический иудейский комикс на тему "Супергероев",следы которых ,кроме стоянок бедуинов,безуспешно пытаются отыскать по сей день.То "Викинги"-это откровенная фуфловая Гундяевская стрепня на тему варваров-славян.РПЦ как то нужно обосновать свою нужность.Получается плохо.Этим халявщикам,жирующим за наши деньги, уже давно никто не верит.
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из конституции: одно лицо не может быть в должности президента более 2- х сроков по 4 года. Все.
а собственно кто такой путин? написал 06.01.2017 14:41
то есть этот путин это преступник, так и надо писать. незаконнно держивает власть и использует эту захваченную власть для грабежа и угнетения народов России
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