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Московский листок

Разработчик украинской банковской системы отравился газом

Опубликовано 06.01.2017 в разделе комментариев 3

Разработчик украинской банковской системы отравился газом

На Украине умер разработчик банковской системы страны. Олег Нестеров надышался газом на даче и погиб. Также известно, что вместе с Нестеровым скончалась и его супруга Лидия.

Нестеров разработал банковскую систему Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии. Он работал в компании Lime Systems.

Ну вот, а говорят на Украине не хватает газа... А тут народ газом аж травится. Может, не стоит им все же дышать, хоть и круто, конечно на Украине надышаться газом до смерти - все равно, что в блокадном Ленинграде умереть от обжорства. Но у богатых свои причуды...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 3
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Слава Русским! Слава России!
Геннадий Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 15:48
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
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(без названия)
Левон Казарян написал 06.01.2017 15:45
Подозреваю, что это убийство.
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рЫдактору
Дмитрий г...Запорожье.. написал 06.01.2017 15:31
ШО ОПЯТЬ ЗАБАНИЛИ?????????Не надоело?Возвращаясь к нашим Баранам,то Газпром официально обратился к руководству Нафтогаза об увеличении объемов прокачки
газа из кацапомойки в ЕС.Качайте дебилы качайте.
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