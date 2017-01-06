Разработчик украинской банковской системы отравился газом

На Украине умер разработчик банковской системы страны. Олег Нестеров надышался газом на даче и погиб. Также известно, что вместе с Нестеровым скончалась и его супруга Лидия.
Нестеров разработал банковскую систему Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии. Он работал в компании Lime Systems.
Ну вот, а говорят на Украине не хватает газа... А тут народ газом аж травится. Может, не стоит им все же дышать, хоть и круто, конечно на Украине надышаться газом до смерти - все равно, что в блокадном Ленинграде умереть от обжорства. Но у богатых свои причуды...
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Геннадий Иванович Иванов, русский написал 06.01.2017 15:48
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Мы готовы на всЁ, только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в выборы в Америке - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
Левон Казарян написал 06.01.2017 15:45
Дмитрий г...Запорожье.. написал 06.01.2017 15:31
газа из кацапомойки в ЕС.Качайте дебилы качайте.