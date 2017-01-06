Разработчик украинской банковской системы отравился газом

На Украине умер разработчик банковской системы страны. Олег Нестеров надышался газом на даче и погиб. Также известно, что вместе с Нестеровым скончалась и его супруга Лидия.

Нестеров разработал банковскую систему Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии. Он работал в компании Lime Systems.

Ну вот, а говорят на Украине не хватает газа... А тут народ газом аж травится. Может, не стоит им все же дышать, хоть и круто, конечно на Украине надышаться газом до смерти - все равно, что в блокадном Ленинграде умереть от обжорства. Но у богатых свои причуды...