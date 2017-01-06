Краснодарский ревнивец пытался убить возлюбленную, а потом застрелился в подземном переходе

Житель Краснодара открыл стрельбу в подземном переходе на центральной улице города, пытаясь убить свою знакомую, после чего покончил с собой. Об этом сообщает портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по краю.

По версии следствия, 58-летний мужчина спустился в подземный переход на улице Красной и, подойдя к одному из павильонов, сделал три выстрела в 49-летнюю знакомую. Затем он выстрелил себе в область подбородка.

От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Женщина не пострадала.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, и в Москве народ допраздновался до того, что пальба была слышна уже в центре столицы сырьевой империи. Столичные правоохранители ведут поиск неизвестных, устроивших стрельбу в воздух из автомата Калашникова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.

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