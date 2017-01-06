"Адмирал Кузнецов" переместится от берегов Сирии к берегам Филиппин?

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе осмотра большого противолодочного корабля ВМФ России «Адмирал Трибуц», прибывшего в Манилу, заявил, что корабли РФ могут швартоваться у берегов его страны в «любое время».

Также лидер островного государства выразил надежду, что Москва станет защитником его страны и союзником.

«Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — сказал Дутерте.

От редакции: Искренне завидуем ребятишкам со Старой площади, выдумывающим такие "внешнеполитические вектора" - которые не живут дольше суток, зато оплачиваются богато, и удерживают условный инфобаланс меж патриотизмом сырьевых имперцев и паникой "валить из Рашки". Как бы - прозрачная в силу праздников обстановочка, и отступление ВМС РФ из Сирии надо же было хоть чем-то "противовесить"? Ну, то, что это никак уже не ладится с позабытым давно тэгом "трампнаш" (а когда пришёл Обама - был точно такой же по тупости тэг "перезагрузка") - это дело десятое, ньюсмейкеры силовигархии не переоценивают способностей электората, рассчитывают что это крайне фрагментарные индивиды.

Которым вчера "трампнаш", а сегодня "дутертенаш" - главное-то чтоб "майдана" тут не было, чтоб сверхприбыли силовигархии остались при ней и Роснефть дальше распродавала пакеты своих акций, а те, кто радовался браяцанию оружием в Сирии - продолжал радоваться аналогичному пиару в Филиппинах. Вона какой ход конём! И это уже не одна только "Кубанаш" и "Чавес-Лукойл-наш", это почти грозный пропутинский "архипелаг ГУЛАГ" под носом США - мы ещё огого какие и без большевиков у власти, вы главное, американские коллеги, нефтяные цены держите хотя бы на прежнем уровне, тогда мы наступать не будем, пожалеем вас...

Д.Ч.

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