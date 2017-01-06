Жатва первого морозного дня в столице - десять человек

В предстоящие выходные температура воздуха в Москве по ночам опустится до минус 35 градусов, предупредили в столичном главке МЧС. "В ночные часы 7-8 января (с 22:00 7 января до 10:00 8 января 2017 года и с 22:00 8 января до 10:00 9 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35 градусов", - сообщается на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что при столь низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров в жилом секторе, в выселенных домах (из-за людей без определенного места жительства), а также в бытовках на стройплощадках, рост числа аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, а также увеличение количества случаев травматизма (обморожений) среди населения.

В этой связи МЧС рекомендует по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь.

По сведениям Life, в ночь на 6 января, когда температура воздуха в Москве опускалась до минус 25 градусов, девять человек были госпитализированы в столичные больницы с обморожениями разной степени и еще один - с переохлаждением.

"Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, еще по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы, также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО", - сообщил источник канала.

Одна из госпитализированных - 12-летняя девочка, которая поступила в больницу с Крымского вала с обморожением пальцев, уточняется в сообщении.

Напомним, сегодня же во Владивостоке часть домов Ленинского и Первомайского районов осталась без горячей и холодной воды, а также отопления, сообщает VL.ru. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.

Так, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе города. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые строения до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время находятся без горячей воды из-за порыва трубы.

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