В Севастополе пытались сжечь российский флаг

В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

По данным полиции, мужчина был сильно выпивши и находился в неестественно возбужденном состоянии.

Сейчас, конечно, начнут "шить дело", хотя давно следовало бы именно на такой случай ввести телесные наказания - выпороли и оставили спать в участке. Утром отправить домой с поротой задницей. И все на этом.

С другой стороны - не нравится? Ну так верните товарищу его украинский паспорт и отправьте на родину, может, мается гражданин, все ему опостылело. А приедет на Украину - и там у него все будет хорошо. Но уже без обратного билета, если ему опять на Украине разонравится, то уж пусть как хочет...