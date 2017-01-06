В Севастополе пытались сжечь российский флаг

В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.
Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.
По данным полиции, мужчина был сильно выпивши и находился в неестественно возбужденном состоянии.
Сейчас, конечно, начнут "шить дело", хотя давно следовало бы именно на такой случай ввести телесные наказания - выпороли и оставили спать в участке. Утром отправить домой с поротой задницей. И все на этом.
С другой стороны - не нравится? Ну так верните товарищу его украинский паспорт и отправьте на родину, может, мается гражданин, все ему опостылело. А приедет на Украину - и там у него все будет хорошо. Но уже без обратного билета, если ему опять на Украине разонравится, то уж пусть как хочет...
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севинфо написал 06.01.2017 20:08
Судя по поведению выпивший мужичек наш , истинно русский. Не удевлюсь если бывший военный , который первый вышел с российским флагом в час Ч. Теперь сжигает.