Рождество. Иисус государственный служащий...

Сегодня Рождество, хороший праздник, только вот не понимаю - почему в Российской Федерации он государственный?

Для начала - почему Рождество хороший праздник.

Примерно 2 тысячи лет назад, уже с хвостиком, в самой простой семье, в загончике для мелкого рогатого скота, потому что в гостинице не было мест, родился Иисус. С чего, собственно, и началась современная история как мы ее знаем. Я сознательно абстрагируюсь от число религиозного содержания праздника - с исторической точки зрения тоже важное событие.

Для верующих христиан, понятное дело, значение Рождества вообще особое, хотя по общему мнению Пасха все же важнее. Но без Рождества не было б и Пасхи, так что из священного предания ничего не выкинешь.

Но почему праздник государственный?

По большому счету государство как таковое враждебно христианству. Само рождение Иисуса среди овец было связано с тем, что тогдашнее государство имело твердое намерение перебить всех младенцев, в особенности же как раз младенца Иисуса. И спустя 33 года государство-таки его достало, подвергнув позорной и мучительной казни.

Где в Евангелях хоть слово доброе о государстве? Везде оно противостоит и человеку, и богу. Весь смысл проповеди Иисуса - зачем вам царь, если с вами бог? Сейчас бы его назвали коммунистом, но тогда он проходил по ведомству опасных смутьянов и бунтовщиков.

Это ведь неправда, что евреи распяли Ииисуса - может быть, очень даже хотели, вот только полномочий таких у них не было. Иисуса распяли римляне! Та самая Римская империя, которую у нас тужатся возрождать то во "втором Риме", то в "третьем". И та самая Римская империя, которая триста лет спустя после казни еще и приватизировала христианство, превратив императора-убийцу в "православного государя", а церковь из кружка верующих - в ритуальную опору этого самого государства, которое распяло Иисуса.

Все государства Европы наследуют Риму, убившему Иисуса. Все государства Европы, кроме Турции, празднуют Рождество на государственном уровне. В Турецкой республике, конечно, нет запретов на Рождество - все празднуют, но в частном порядке, без участия светского по конституции государства. Кстати, Турецкая республика не наследует Второму Риму (Османской империи), так что вины за казнь Иисуса на ней точно нет, но там власти последовательны - религия отделена от государства? Ну и нечего лезть куда не надо.

Совсем еще недавно в СССР тоже не отмечали Рождество на государственном уровне. Это к вопросу о традициях - все, кто привык с детства отмечать приход святого Николая до 1917 года давно умерли. Традиция трансформировалась в празднование Нового года, а собственно Рождество отмечали очень немногочисленные в советской стране верующие. Которым конечно никто не мешал, но и помогать слава богу тоже не спешили - ну разве что всегда показывали по ТВ "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Надо сказать, государство в СССР было не просто светским - оно было атеистическим, что имело свои исторические корни, но сейчас уже пора бы в соответствии со статьей Конституции РФ ему и правда стать светским. Просто светским. То есть - не лезть!

Но у нас же как - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! Если государство отделено от церкви, то церкви обязательно надо подпалить. Если наоборот - то обязательно тащить попов и в школу, и в вуз, и в армию, и на телевизор.

И конечно - Рождество государственный праздник. А Иисус теперь государственный служащий!

Дети мои, у вас же кругом "Третий Рим", то есть вы взвалили на себя всё, и от Рима первого, и от второго - вы распяли Иисуса! Так чего ж теперь празднуете? Как у вас удачно всё получилось?

А конституция Третьему Риму не положена - это уже совсем из другой эпохи, Великой Французской революции. И Великой Русской революции тоже. Выходит, этому государству до светской республики еще долго-долго... Уж отпустили бы Иисуса с государевой службы, а?