Дружба - превыше законов

Зачем власти приняли такое непопулярное решение о взимании платы за проезд 12-тонников по федеральным трассам, остается только догадываться, тем более, что сбором денег будет заниматься компания совладелец которой ≈ сын друга Путина Игорь Ротенберг. Государство будет оплачивать услуги этой организации ≈ ежегодно перечислять 10,6 миллиарда рублей.

«Сбор Ротенберга» - так народная молва переименовала новую инициативу правительства. Люди элементарно не понимают: если сбор - государственный, и система «Платон» государственная, для чего нужен посредник? Ну, кроме как чтобы деньги делить?

Наш президент умеет защищать отдельно взятого человека. И мы знаем этого человека. И не одного. Вся проблема в том, что стать этим человеком не так-то и просто. Например, сотни дальнобойщиков проводят митинги протеста, требуя отмены грабительского оброка. А сотни тысяч их поддерживают издалека. Но гарант не готов защищать сотни тысяч. Ему дорог каждый отдельно взятый гражданин. Если, конечно, у этого гражданина фамилия Ротенберг, Сердюков, Васильева, Чайка, Турчак или, на худой конец, Бельянинов.

22 сентября 2014 года Финансовая гвардия Италии наложила арест на недвижимость Аркадия Ротенберга. Среди арестованной его собственности - две виллы в Сардинии, вилла в Тарквинии, квартира и вилла в Кальяри (столица Сардинии), а также отель в центре Рима Berg Luxury. Итальянские следователи заинтересовалась его недвижимостью после того, как принадлежащий ему холдинг Aurora 31 перевел три миллиона евро на реконструкцию отеля Berg Luxury.

Между тем, список арестованного имущества Аркадия Ротенберга может пополниться. Согласно недавнему совместному расследованию «Новой газеты» и Фонда по борьбе с коррупцией А. Навального Игорь Ротенберг владеет более 200 га на полуострове Монте-Арджентарио в Тоскане.

Кто помнит популярную много лет назад песню, где есть такие слова:

Если радость на всех одна, на всех и беда одна,

Море встает за волной волна, а за спиной - спина.

Здесь у самой кромки бортов, друга прикроет друг,

Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.

Ну, положим, место на галере президент другу не уступит, разве только не один срок, но убытки от подлых «наших партнеров» обязательно возместит. Не для друга ли был сотворен законопроект о компенсации гражданам России стоимость арестованного за границей имущества, который был одобрен комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы. Дружба - превыше всех законов, ради друга любой закон можно обойти, в крайнем случае новый сочинить, или, например, - амнистию.