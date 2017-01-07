Спасти Пулковскую обсерваторию

Протест и несогласие вызывает проект застройки защитной парковой зоны (ЗПЗ), обеспечивающей научную жизнь Пулковской обсерватории. Инвесторам из Setl Group и израильской компании "Моргал Инвестментс" не даёт покоя «простаивающая» земля, которая может принести им сверхприбыль. Без этой территории научный центр станет просто мёртвым памятником будущим открытиям. Вместе с тем, Пушкинский район Санкт-Петербурга получит лишь ещё большие проблемы с социальной и транспортной инфраструктурой, которые уже сегодня испытывают его жители из-за масштабного и бездумного строительства.

Охранная территория - лакомый кусочек

Под охранную попадает территория в радиусе 3-х километров от границ парка обсерватории, создающая необходимый астроклимат. В этой зоне действующие законы запрещают строительство промышленных и крупных жилищных объектов. Между тем план Планетограда включает в себя 240 гектаров плотной застройки, 28 тысяч квартир как минимум на 100 тысяч человек - население целого Пушкина! Существует регламент, ограничивающий освещённость, тепловое излучение, характер и размер строений. Обсерватории предоставлено право, но не обязанность разрешить строительство в ЗПЗ объектов не мешающих научной работе. Все проекты, касающиеся этой зоны, должны в обязательном порядке быть согласованы с Ученым советом, по факту же на обсерваторию оказывается сильнейшее давление.



Такие жилые комплексы как «На Царскосельских холмах», «Планетоград» (издевательское название!), «Пулковские высоты» уже полным ходом пытаются «протолкнуть» свои проекты. Полей и кустарников, так необходимых для хорошего астроклимата, больше не останется. Фактически речь идёт о полном закрытии обсерватории, как наблюдательного центра, или переноса её куда подальше. Жилые комплексы будут расположены в неблагоприятном районе, ведь рядом Южная свалка, кладбище и аэропорт, но что еще хуже - зона опасного влияния радиолокатора аэропорта (радиус 4 километра!) и урановые породы - источник радиоактивного радона и причина хронического отравления тяжелыми металлами. Также не проводилась проверка на наличие воинских захоронений времён Второй мировой войны. Постройка гетто, которая навсегда убьёт обсерваторию как научный центр – совсем не то, что нужно культурной северной столице.

Прощай обсерватория!

Разворачивающееся в ЗПЗ Пулковской обсерватории крупномасштабное строительство неизбежно вызовет дальнейшую деградацию территорий. Уже намечен проект, уничтожающий парк, который сейчас, кстати, может посетить любой желающий. Земли на непосредственной территории Пулково находятся в федеральной собственности и закреплены на правах постоянного пользования за обсерваторией, которая, в свою очередь, включена в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России именно как действующая научная организация. Такого признания заслуг и значимости удостоились только три действующие научные организации России!



Некоторые могут возражать на тему устаревшего оборудования и неактуальности исследований, в ответ на это можно отметить, что ГАО, как наблюдающая обсерватория занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах как по количеству, так и по качеству своих наблюдений. В Пулковской обсерватории ведутся накопления длинных (десятки лет) рядов наблюдений далеких и медленных космических объектов. Продолжительные наблюдения из одного и того же места, одних и тех же объектов тем ценнее, чем они длительнее. И 26-дюймовый рефрактор обсерватории (в России таких больше нет) позволяет эти наблюдения поддерживать.

Кто продался?

В ответ на запрос Максима Резника служба Государственного строительного надзора сообщила о согласовании руководством Пулковской астрономической обсерватории части крупного проекта «Планетоград». В планах застройщика возвести новый жилой район прямо в самом центре ЗПЗ. Ранее предыдущий руководитель и Учёный совет научного центра дважды отказывали в согласовании проектов застройки. Однако новый директор обсерватории Назар Ихсанов самолично, в обход принятого учреждением регламента выдал разрешение на реализацию первой очереди скандального проекта. Члены Ученого совета узнали об этом лишь тогда, когда начался старт продаж. Накануне проводилось заседание совета, на котором Назар Робертович умолчал о своем согласовании.



Планируемый жилой квартал примыкает к границам обсерватории и находится в самом важном для телескопов направлении. По словам учёных, именно в этом секторе проходит большая часть астрономических исследований. В случае реализации крупномасштабных планов застройщиков Пулковская обсерватория "ослепнет" и прекратит свои наблюдения. Из действующего научного центра она превратится в музей и памятник глупости и нерациональности.

Что нарушается?

Все это запрещает Распоряжение Совнаркома СССР № 4003 от марта 1945 года (еще до Победы!), которое сейчас имеет юридический статус Распоряжения правительства РФ. В защиту ЗПЗ также говорят современные законы Санкт-Петербурга, в том числе Правила застройки и землепользования от 2016 года. Проекты в трёхкилометровой зоне в их нынешнем виде нуждаются в проверке на наличие коррупционной составляющей, поскольку под маской интересов города в них явно проступают интересы тех, кто допущен к делёжу земельных ресурсов в Московском и Пушкинском районе города и распоряжению бюджетными средствами. Мы можем и должны требовать сохранения объекта культурного наследия народов РФ, включённого в список ЮНЕСКО.

Мы призываем Вас:

1. Признать согласование застройки директором ГАО Ихсановым Назаром Робертовичом незаконным, как следствие - противоправным выдачу разрешения на строительство.

2. Рассмотреть вопрос об отставке Ихсанова Назара Робертовича.

3. Подготовить новые законы и нормативные акты, обеспечивающие научную деятельность Пулковской обсерватории и существенно ограничивающие градостроительную деятельность в её охранной зоне.

4. Обеспечить работу независимых экспертов и общественности по контролю за строительной деятельностью.