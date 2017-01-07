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Московский листок

В Ракке убит главный игиловский пропагандист и разведчик Аль-Исави

Опубликовано 07.01.2017 в разделе комментариев 0

сша игил возмездие
В Ракке убит главный игиловский пропагандист и разведчик Аль-Исави

Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение центрального командования США.

Согласно данным релиза, один из лидеров ИГ был убит еще 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции. Как отмечается в сообщении, Аль-Исави долгое время был членом ИГ. Он активно занимался деятельностью организации в сфере медиа и разведки в Эль-Фаллудже, а затем перебрался в Ракку. Также Аль-Исави контролировал распределение денег ИГ и передачу инструкций руководителей организации на подконтрольные ей территории.

"Аль-Исави стал шестнадцатым по счету влиятельным членом ИГ, осуществлявшим внешние операции, который был ликвидирован коалиционными силами в 2016 году. Его смерть, как и смерти других лидеров ИГ, замышлявших террористические атаки, ослабила внешние сети организации и заставила ее сосредоточить внимание на внутренней безопасности. Коалиция продолжит выявлять местонахождение и уничтожать террористов ИГ, которые планируют и руководят атаками на страны-члены коалиции и их союзников", - говорится в сообщении.

Напомним, что в середине декабря Пентагон сообщил об уничтожении трех лидеров ИГ, двое из которых были причастны к теракту в Париже, произошедшему 13 ноября 2015 года.

Вчера группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первой ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он в пятницу журналистам. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

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