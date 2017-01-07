На северо-востоке Москвы дотла сгорела гостиница, три человека погибли

На северо-востоке Москвы крупный пожар дотла уничтожил двухэтажное здание гостиницы-ресторана «Тико». В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших. Сейчас их личности устанавливаются.

Как передает ТАСС, возгорание произошло по адресу Ярославское шоссе дом 55, корпус 1, ранним утром. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. "Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

К тушению пожара привлечено около 30 единиц пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава. В ходе тушения частично обрушилась кровля здания.

В настоящее время на месте работает следственная группа и сотрудники правоохранительных органов. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности).