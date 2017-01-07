Рождество в Королёве отмечают без тепла: государство и господь испытывают верность дорогих россиян

В подмосковном городе Королев утром в субботу отключилось теплоснабжение. Без тепла в 30-градусный мороз остались жители около 60 многоквартирных домов, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Авария произошла около 6-30 утра - массовое отключение домов от отопления, но его быстро локализовали. Было отключено 60 домов, часа через полтора уже удалось пустить отопление в 44 домах. 16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения - 16-00", - сказал собеседник агентства.

В 16 оставшихся без тепла многоквартирных домах проживают около 1 тыс. человек. На месте аварии проходят земляные, сварочные работы. В них задействованы порядка 80 человек и 15 единиц техники.

Напомним, вчера аналогичный инцидент произошёл во Владивостоке. Часть домов Ленинского и Первомайского районов Владивостока в пятницу, 6 января, осталась без горячей и холодной воды, а также отопления, сообщает VL.ru. Причиной отключений стали аварии на сетях водоснабжения.

Так, сразу несколько аварий произошло в Ленинском районе города. Несколько домов остались без холодной, горячей воды, также некоторые строения до вечера отключены от отопления. Четыре дома Первомайского района в настоящее время находятся без горячей воды из-за порыва трубы.

Аварийные службы ведут восстановительные работы, говорится в сообщении. Планируется, что ремонтные мероприятия по всем адресам будут завершены во второй половине дня.

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