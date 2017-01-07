В Сирии без перемирия: рождественский теракт унёс жизни минимум 25 человек

По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Aky News Arabia. Аазаз стал одним из первых городов, освобожденных турецкими военными в ходе операции "Щит Евфрата" на территории Сирии.

Как передает Reuters, теракт произошел около здания городского суда. На воздух взлетел заминированный автомобиль. При взрыве десятки человек получили ранения, сообщил Сирийский центр по надзору за правами человека.

С освобождении участка границы, пролегающего от Аазаза до Джараблуса стартовала в конце августа операция сирийской армии "Щит Евфрата", целью которой было оттеснить боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) от сирийско-турецкой границы. Операция проходила при поддержке оппозиционных группировок из рядов "Сирийской свободной армии", они и получили официально контроль над отбитыми у террористов городами.

Напомним, вчера возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение центрального командования США.

Согласно данным релиза, один из лидеров ИГ был убит еще 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции. Как отмечается в сообщении, Аль-Исави долгое время был членом ИГ. Он активно занимался деятельностью организации в сфере медиа и разведки в Эль-Фаллудже, а затем перебрался в Ракку. Также Аль-Исави контролировал распределение денег ИГ и передачу инструкций руководителей организации на подконтрольные ей территории.

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