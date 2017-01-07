Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Сирии без перемирия: рождественский теракт унёс жизни минимум 25 человек

Опубликовано 07.01.2017 в разделе комментариев 0

терроризм сирия рождество исламизм
В Сирии без перемирия: рождественский теракт унёс жизни минимум 25 человек

По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Aky News Arabia. Аазаз стал одним из первых городов, освобожденных турецкими военными в ходе операции "Щит Евфрата" на территории Сирии.

Как передает Reuters, теракт произошел около здания городского суда. На воздух взлетел заминированный автомобиль. При взрыве десятки человек получили ранения, сообщил Сирийский центр по надзору за правами человека.

С освобождении участка границы, пролегающего от Аазаза до Джараблуса стартовала в конце августа операция сирийской армии "Щит Евфрата", целью которой было оттеснить боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) от сирийско-турецкой границы. Операция проходила при поддержке оппозиционных группировок из рядов "Сирийской свободной армии", они и получили официально контроль над отбитыми у террористов городами.

Напомним, вчера возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение центрального командования США.

Согласно данным релиза, один из лидеров ИГ был убит еще 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции. Как отмечается в сообщении, Аль-Исави долгое время был членом ИГ. Он активно занимался деятельностью организации в сфере медиа и разведки в Эль-Фаллудже, а затем перебрался в Ракку. Также Аль-Исави контролировал распределение денег ИГ и передачу инструкций руководителей организации на подконтрольные ей территории.

Новости по теме:

В Ракке убит главный игиловский пропагандист и разведчик Аль-Исави

"Адмирал Кузнецов" переместится от берегов Сирии к берегам Филиппин?

Турецкие власти установили личность террориста, напавшего на стамбульский ночной клуб



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Факты не подтвердились"...
"Факты не подтвердились"...
06.01.2017
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка страна моя родная!
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка с...
06.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Сирии без перемирия: рождественский теракт унёс жизни минимум 25 человек (0)
На северо-востоке Москвы дотла сгорела гостиница, три человека погибли (6)
Рождество в Королёве отмечают без тепла: государство и господь испытывают верность дорогих россиян (3)
Дружба - превыше законов (13)
Спасти Пулковскую обсерваторию (10)
В Ракке убит главный игиловский пропагандист и разведчик Аль-Исави (3)
Рождество. Иисус государственный служащий... (66)
В Севастополе пытались сжечь российский флаг (18)
Жатва первого морозного дня в столице - десять человек (5)
"Адмирал Кузнецов" переместится от берегов Сирии к берегам Филиппин? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Турецкий шантаж
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё о гибели ТУ-154 : "Развал самолёта в воздухе очевиден.."
Дарья Митина Дарья Митина: Александру Чаленкo друг прислал из Киева
Дарья Митина Дарья Митина: Рoждественскoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss