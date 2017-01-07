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Московский листок

Мороз начал убивать

Опубликовано 07.01.2017 в разделе комментариев 0

мороз бомж пьяный труп
Мороз начал убивать

На Рождество в столице жертвами аномальных морозов стали 62 человека, включая младенца. Пятимесячный ребенок обморозил лицо. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Москве.

Медики зафиксировали обморожение конечностей у 48 человек, среди них — четыре ребенка. Восемь человек доставлены в московские больницы из-за переохлаждения. Некоторые получили переломы, поскользнувшись на льду.

Сколько народу замерзло насмерть, будет ясно к завтрашнему дню, а поскольку как минимум до понедельника включительно мороз будет зашкаливать, да и потом ослабеет не слишком, можно предполагать, к окончанию новогоднего запоя цифры будут внушительными. Как на войне.

Каждый год, в общем, зимой некоторое число граждан погибает от холода, еще больше становятся инвалидами. Причем для этого не обязательно ехать куда-то в тундру - больше всего народу погибает в Москве, просто статистически, из-за большого скопления народа. Как ни парадоксально - люди гибнут в перенаселенном мегаполисе, можно сказать, посреди "кипения жизни".

Ну а в этом году арктически морозы, конечно, усилят статистику.

Что делается для спасения людей в мороз? Ну слишком много делается, даже если просто судить по результатам.

Где в Москве можно бесплатно обогреться, даже в центре? Особенно когда метро закрыто (и оно, кстати, совсем не бесплатно), а "в такси не содют"...

Время от времени какие-то добровольцы выходят, но все это носит характер "компанейщины" - регулярно и на постоянной основе только МЧС, а у того и так дел хватает. Городским властям, кажется, "до дверцы". Муниципальным тем более плевать - выборы только в сентябре, избиратели успеют позабыть, если даже кто-то и расстарается.

В общем,  граждане, мерзните в индивидуальном порядке. В крайнем случае можно помолиться...

А.Б.



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