Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Украине даже небольшие холода принесли новые жертвы

Опубликовано 07.01.2017 в разделе комментариев 0

На Украине даже небольшие холода принесли новые жертвы

Перед Рождеством, как сообщает заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, четыре человека умерли от переохлаждения, за последнее время с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы обратилось более пятидесяти жителей страны.

Больше переохлажденных сегодня с Волынской и Закарпатской областей. Но минздрав располагает данными только по 6 областям.

7 января в Херсоне, достаточно южном городе, утром был обнаружен труп замерзжешл мужчины примерно 50 лет.

Если вообще статистика будет собрана и опубликована, данные ожидаются весьма печальные.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Факты не подтвердились"...
"Факты не подтвердились"...
06.01.2017
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка страна моя родная!
Песенный флэшмоб ко дню образования СССР. Широка с...
06.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Украине даже небольшие холода принесли новые жертвы (0)
Мороз начал убивать (1)
"Оранжевый" январь может навредить Москве сильнее, чем Собянин (0)
В Сирии без перемирия: рождественский теракт унёс жизни минимум 25 человек (5)
На северо-востоке Москвы дотла сгорела гостиница, три человека погибли (3)
Рождество в Королёве отмечают без тепла: государство и господь испытывают верность дорогих россиян (4)
Дружба - превыше законов (16)
Спасти Пулковскую обсерваторию (11)
В Ракке убит главный игиловский пропагандист и разведчик Аль-Исави (3)
Рождество. Иисус государственный служащий... (73)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: О Русской весне
Дарья Митина Дарья Митина: Oй, беда-беда, oгoрчение....
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕЛИКИЙ МУРАВЕЙНИК И РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Новые жертвы деда Мороза
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Собрались в Астану
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss