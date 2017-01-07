На Украине даже небольшие холода принесли новые жертвы

Перед Рождеством, как сообщает заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, четыре человека умерли от переохлаждения, за последнее время с жалобами на переохлаждение и обморожение в больницы обратилось более пятидесяти жителей страны.

Больше переохлажденных сегодня с Волынской и Закарпатской областей. Но минздрав располагает данными только по 6 областям.

7 января в Херсоне, достаточно южном городе, утром был обнаружен труп замерзжешл мужчины примерно 50 лет.

Если вообще статистика будет собрана и опубликована, данные ожидаются весьма печальные.