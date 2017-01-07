"Оранжевый" январь может навредить Москве сильнее, чем Собянин

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов, которые сковали Центральную Россию. "Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - отмечается в сообщении. Такой же уровень действует для Костромской области. В остальных регионах Центрального федерального округа действует желтый уровень опасности в связи с холодами.

По данным синоптиков, в ближайшую ночь в Москве будет до минус 30 градусов, по области местами воздух остынет до минус 35 градусов.

В начале первой рабочей недели этого года ночью в Москве будет 26-28 градусов мороза, по области - от 25 до 30 градусов ниже нуля. Днем в столице - минус 17 - минус 19 градусов, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса мороза.

Во вторник, 10 января, ночью в Москве ожидается от 17 до 19 градусов мороза, по области - от 16 до 21 градуса мороза, днем потеплеет до минус 10 - минус 12 градусов, по области - до минус 10 - минус 15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

В МЧС отметили, что при столь низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров в жилом секторе, в выселенных домах (из-за людей без определенного места жительства), а также в бытовках на стройплощадках, рост числа аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, а также увеличение количества случаев травматизма (обморожений) среди населения.

В этой связи МЧС рекомендует по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице во избежание переохлаждения или обморожения, надевать теплую одежду и обувь.

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