В Мангистауской области Казахстана объявили голодовку рабочие Techno Trading LTD

В Мангистауской области десятки рабочих нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD начали сегодня бессрочную акцию голодовки с требованием улучшения условий труда. Акция рабочих проходит в арендуемом помещении профсоюза в гостинице «Мерей» в селе Кызылтобе в Мунайлинском районе.

Участники голодовки требуют заключения дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах, — включая выплаты за переработку и за вред здоровью, — а также требуют восстановить уволенных работников предприятия и прекратить гонения в коллективе. Также участники акции настаивают на том, чтобы решение о вынесении акта работодателем принималось по согласованию с профсоюзом.

Акцию голодовки рабочие собирались начать перед офисом предприятия, который расположен на территории управления геофизики в поселке Бирлик в Мунайлинском районе. Однако акцию перенесли в помещение профсоюза в связи с тем, что сегодня офис предприятия оцеплен полицией. Заявление об этой акции голодовки было подано рабочими еще 23 декабря. Всего в этой мокрой голодовке участвует 133 работника предприятия.

Требования об улучшении условий труда, включая повышение заработной платы, восстановления квартальных премий и прекращения гонений в коллективе, озвучивались работниками предприятия в прошлом году.

Новый закон о профсоюзах, принятый в июне 2014 года, ввел существенные ограничения прав рабочих на свободу собрания и объединений. В ноябре международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике нарушение прав рабочих в Казахстане. Правозащитники призвали власти страны привести трудовой кодекс и закон о профсоюзах в соответствие с международными стандартами и обеспечить свободу собраний, объединений и забастовок.

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