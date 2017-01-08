Стали меньше пить. По официальной статистике

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что жители столицы стали пить меньше, в настоящее время 80 тысяч человек больны алкоголизмом, что составляет меньше 0,01% населения. По словам Брюна, в РФ за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией.

Брюн также добавил, что до 2014 года после больших праздников в городе на 15−20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем.

«А последние три года число обращений в праздничные дни растёт лишь на 5%», — отметил главный нарколог.

- В годы перестройки с легкой руки одного из публицистов пошло в оборот выражение "лукавая цифра", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Скажем, цифра душевого потребления алкоголя в СССР перед "горбачевским указом" была примерно такой же, где-то 12,5 литров чистого алкоголя на душу в год. Однако ЦК КПСС забило тревогу: страна спивается! Хотя мы и тогда потребляли алкоголя столько же, сколько в США, в 2 раза меньше, чем в Италия и почти в 3 раза меньше, чем Франция. Но имеет значение структура потребления - на юге Европы пьют легкое вино, а у нас - водку. К тому же статистика учитывает только легальное потребление - ни "Боярышник", ни самогон, ни стеклоочиститель, ни домашнее вино статистикой не учитываются. На юге Европы, кстати, домашнее вино под учет попадает, а у нас его пьют дачники совершенно бесконтрольно. Но не вино и даже самогон дают основную проблему нелегального потребление, а дает его употребление алкогольных суррогатов. И не только в отравлениях дело, хотя травятся по всей стране страшно. Есть категории населения, просто обреченные на алкоголизм - впрочем, в последнее время к нему добавилась еще наркомания. И алкоголизм там страшенный, а уж что они употребляют в качестве наркотиков, даже подумать боязно... И если у благополучных категорий населения действительно отмечается снижение уровня алкоголизма, то в устойчиво неблагополучных, боюсь, дела обстоят даже хуже. Да и Москва более благополучный город, чем, скажем, Каменск-Уральский. Почему я так думаю? Растет цена на качественный алкоголь, создаются искусственные затруднения в его приобретении - все это ведет к "альтернативному" потреблению: не хватает на водку, купим настойку в аптеке; закрыт винный отдел? - купим самогонки или добудем денатурата... Понимаете, если человек пьет денатурированный спирт, значит, у него уже совершен некий переход от культурного потребления к питью "всего, что горит". Так что ничего хорошего. Хотя, возможно, по ведомству главного нарколога в Москве все обстоит и благополучно - по статистике...