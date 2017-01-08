Что показали сильные морозы декабря-января? Отключения отопления в РФ

Тверь.

В микрорайоне «Южный» в Твери прорвало теплотрассу

http://tver.mk.ru/articles/2017/01/06/v-mikrorayone-yuzhnyy-v-tveri-prorvalo-teplotrassu.html

Тепло в дома микрорайона «Южный» пошло по штатной схеме

http://tverigrad.ru/publication/teplo-v-doma-mikrorajjona-yuzhnyjj-poshlo-po-shtatnojj-skheme



СК проводит проверку по факту временного отключения отопления в Осташковском районе

http://tver.glavny.tv/news/45571



Подмосковье.

Наро-Фоминск

Микрорайоны в Наро-Фоминске остались без отопления в ночь на Рождество

http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/mikrorayony-v-naro-fominske-ostalis-bez-otopleniya-v-noch-na-rozhdestvo



Королев

В подмосковном Королеве 59 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

http://ren.tv/novosti/2017-01-07/v-podmoskovnom-koroleve-doma-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avarii-na-teplotrasse



Еще Подмосковье

Из-за аварии на станции «Мособлэнерго» около 100 тысяч жителей Подмосковья остались без света



После аварии на центральной распределительной станции «Мособлэнерго» около 100 тысяч жителей подмосковных Люберец, Лыткарино, Дзержинского и микрорайона Белая дача остались без электричества.

https://zona.media/news/2017/06/01/bez-sveta-v-moroz



Питер



Санкт-Петербург, 26 декабря.



Жители Московского района Санкт-Петербурга по неизвестной причине остаются без отопления и горячей воды.



В редакцию НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ обратились петербуржцы, живущие неподалеку от станции метро "Парк Победы". По сообщению жителей Московкого района, во всем микрорайоне от улицы Благодатной и до проспекта Гагарина нет отопления в домах, детских садах и школах. Остались петербуржцы и без горячей воды.



В теплосети жильцам внятного ответа на вопрос о поломке дать не смогли. В управляющей компании также не смогли пояснить, с чем связано подобное отключение источников тепла.

https://nevnov.ru/473739-zhiteli-moskovskogo-raiona-peterburga-merznut-bez-tepla-i-goryachei-vody



Ленинградская область

В Ленинградской области более тысячи человек второй день сидят без отопления. По сообщению местных СМИ, в населенном пункте Назия произошел прорыв теплотрассы.

Источник: http://vistanews.ru/incident/103765 ©



В Бокситогорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

https://life.ru/t/life78/952854/v_boksitoghorskie_iz-za_avarii_otkliuchili_otoplieniie_i_ghoriachuiu_vodu



Ярославская область

Из-за аварии на теплотрассе часть Тутаева осталась без горячей воды



Утром 7 января в Тутаеве на улице Дементьева произошел прорыв теплотрассы, питающей от центральной котельной жилые дома в правобережной части города.

http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/avaria_tutaev_moroz



Коми



В Воркуте в Воргашоре продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла 3 января.

https://komiinform.ru/news/142883/



Воркутинцы ходят дома в верхней одежде

http://www.komi.kp.ru/online/news/2618818/





Пермский край

Из-за аварии город в Прикамье на день остался без отопления

Массовое отключение тепла в домах Губахи началось 3 января.





Днем 3 января жильцы многоквартирных домов стали жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.



«Теплом не пахнет, холодно, авария...», - написали жители города в социальных сетях.



По уточнённой информации, причиной массового отключения отопления стала авария на ГРЭС. Прорвало паропровод.

http://v-kurse.ru/news/incidents/iz_za_avarii_gorod_v_prikame_na_den_ostalsya_bez_otopleniya_3543850/



Оренбуржье

7 ЯНВАРЯ 2017, 18:25 107

Жители Южного Урала остались без еды и тепла



Вздувшиеся счетчики напугали сельчан

http://1743.ru/news/2111



Ставрополье

Два десятка многоэтажек остались без отопления в Пятигорске

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612250808-dg99.htm



Свердловская область

Ни отопления, ни газа: жители Уралмаша замерзают в своих квартирах

http://66.ru/news/society/193001/#



Жители почти сотни домов на Эльмаше остались без отопления

http://66.ru/news/society/193090/



Калининградская область

В Калининграде нет отопления на 8 улицах, в зону отключения попал лицей № 35

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/12005757-v-kaliningrade-net-otopleniya-na-8-ulitsakh-v-zonu-otklyucheniya-popal-litsey-35.html



Новосибирская область

В Новосибирске пять многоэтажек остались без отопления

http://www.nsk.kp.ru/online/news/2619339/



Курганская область

Администрация города Кургана обратилась с просьбой в ПАО «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК»). Из-за аварийной ситуации, которая произошла в Кургане в четверг, 5 января, было отключено горячее водоснабжение у пяти многоквартирных домов на ул. 9 Мая, сообщает пресс-служба ПАО «КГК».

http://ura.ru/news/1052272911



Самарская область

В Куйбышевском районе Самары из-за аварии отключалось теплоснабжение



Под отключение теплоснабжения попали 15 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 4047 жителей

http://www.samara.aif.ru/incidents/st/v_kuybyshevskom_rayone_samary_iz-za_avarii_otklyuchalos_teplosnabzhenie



Архангельская область

ЖКХ Архангельска не прошло проверку рождественскими морозами



Коммунальщики вынуждены ждать потепления чтобы вернуть горожанам воду и тепло. А пока в областном центре продолжаются работы по устранению мелких повреждений на коммунальных сетях, вызванных резким понижением температуры воздуха, а также подвоз воды к тем домам, которые уже остались без водоснабжения.

http://pravdasevera.ru/-7m8mz3ft



Волгоград (Сталинград)

Устранена коммунальная авария в Волгограде

Прорыв трубопровода в микрорайоне "Семь ветров" устранен сегодня ночью, теплоснабжение в домах полностью восстановлено, сообщило МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство".



"Кавказский узел" писал, что сведения о прорыве трубопровода поступили в экстренные службы города в 18.39 мск 4 января. Без горячей воды и тепла остались жители нескольких десятков многоэтажек.



Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295451/

© Кавказский Узел



Саратовская область

Энергетики завершают устранение аварии на теплосетях Саратова

https://ria.ru/incidents/20161222/1484355823.html

Ранее:

Опять авария. Как балаковцы переживают холода? Далее: https://news.rambler.ru/community/35663363/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



Псков

В одной из многоэтажек Пскова жильцы встретили Новый Год без теплоснабжения

http://informpskov.ru/news/231840.html



Краснодарский край

Жители двух сочинских многоэтажек замерзают в квартирах без электричества и тепла

http://magadan.riasv.ru/news/zhiteli_dvuh_sochinskih_mnogoetazhek_zamerzayut_v_/1625931/





Нижегородчина

Более 1500 человек остались без отопления в Борском районе



четверг, 5 января 2017 года, 22:19



Более 1500 человек остались без отопления в городе Бор Нижегородской области в среду, 4 января. Об этом РИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.



В результате аварии на газораспределительной станции без отопления остались 44 жилых дома по улицам Махолова и Лихачева.

http://www.vremyan.ru/news/bolee_1500_chelovek_ostalis_bez_otoplenija_v_borskom_rajone.html





Курск

В Курске на улице Золотой вновь прорвало трубопровод

http://kursk.com/news/main/18674.html



Тюмень

В ночь перед Рождеством ряд тюменских домов остался без тепла



Подробнее на park72.ru/housing/122406/



Амурская область



В Благовещенске три тысячи человек остались без тепла

http://vevby.ru/social/40140-v-blagoveschenske-tri-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-tepla.html



Приморье



6 января 2017, 11:46

Из-за аварии часть домов во Владивостоке осталась без воды и тепла

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/06/1581076.html



Бурятия

Улан-удэнцы в холода остались без тепла из-за аварий

Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/227044/



Если посмотреть на Украину - то это Одесса и укрочасть Донбасса.



Это то, что нашлось за час поиска. В общем, системы ЖКХ - гнилые. Причем по авариям можно изучать географию депрессивных территорий. Изношенность систем ЖКХ в РФ - 70%. Но зато Кремль вломил 50 млрд. долларов в олимпиаду! И еще 20 млрд. вломил в СМ-2018 по футболу! И еще на войну в Сирии тратит. Которая (в отличие от священной войны за Новороссию) нам нужна, как в бане лыжи.

Вот вам и результат.



Максим Калашников