Что показали сильные морозы декабря-января? Отключения отопления в РФ

Тверь.
В микрорайоне «Южный» в Твери прорвало теплотрассу
http://tver.mk.ru/articles/2017/01/06/v-mikrorayone-yuzhnyy-v-tveri-prorvalo-teplotrassu.html
Тепло в дома микрорайона «Южный» пошло по штатной схеме
http://tverigrad.ru/publication/teplo-v-doma-mikrorajjona-yuzhnyjj-poshlo-po-shtatnojj-skheme
СК проводит проверку по факту временного отключения отопления в Осташковском районе
http://tver.glavny.tv/news/45571
Подмосковье.
Наро-Фоминск
Микрорайоны в Наро-Фоминске остались без отопления в ночь на Рождество
http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/mikrorayony-v-naro-fominske-ostalis-bez-otopleniya-v-noch-na-rozhdestvo
Королев
В подмосковном Королеве 59 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
http://ren.tv/novosti/2017-01-07/v-podmoskovnom-koroleve-doma-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avarii-na-teplotrasse
Еще Подмосковье
Из-за аварии на станции «Мособлэнерго» около 100 тысяч жителей Подмосковья остались без света
После аварии на центральной распределительной станции «Мособлэнерго» около 100 тысяч жителей подмосковных Люберец, Лыткарино, Дзержинского и микрорайона Белая дача остались без электричества.
https://zona.media/news/2017/06/01/bez-sveta-v-moroz
Питер
Санкт-Петербург, 26 декабря.
Жители Московского района Санкт-Петербурга по неизвестной причине остаются без отопления и горячей воды.
В редакцию НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ обратились петербуржцы, живущие неподалеку от станции метро "Парк Победы". По сообщению жителей Московкого района, во всем микрорайоне от улицы Благодатной и до проспекта Гагарина нет отопления в домах, детских садах и школах. Остались петербуржцы и без горячей воды.
В теплосети жильцам внятного ответа на вопрос о поломке дать не смогли. В управляющей компании также не смогли пояснить, с чем связано подобное отключение источников тепла.
https://nevnov.ru/473739-zhiteli-moskovskogo-raiona-peterburga-merznut-bez-tepla-i-goryachei-vody
Ленинградская область
В Ленинградской области более тысячи человек второй день сидят без отопления. По сообщению местных СМИ, в населенном пункте Назия произошел прорыв теплотрассы.
Источник: http://vistanews.ru/incident/103765 ©
В Бокситогорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду
https://life.ru/t/life78/952854/v_boksitoghorskie_iz-za_avarii_otkliuchili_otoplieniie_i_ghoriachuiu_vodu
Ярославская область
Из-за аварии на теплотрассе часть Тутаева осталась без горячей воды
Утром 7 января в Тутаеве на улице Дементьева произошел прорыв теплотрассы, питающей от центральной котельной жилые дома в правобережной части города.
http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/avaria_tutaev_moroz
Коми
В Воркуте в Воргашоре продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла 3 января.
https://komiinform.ru/news/142883/
Воркутинцы ходят дома в верхней одежде
http://www.komi.kp.ru/online/news/2618818/
Пермский край
Из-за аварии город в Прикамье на день остался без отопления
Массовое отключение тепла в домах Губахи началось 3 января.
Днем 3 января жильцы многоквартирных домов стали жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.
«Теплом не пахнет, холодно, авария...», - написали жители города в социальных сетях.
По уточнённой информации, причиной массового отключения отопления стала авария на ГРЭС. Прорвало паропровод.
http://v-kurse.ru/news/incidents/iz_za_avarii_gorod_v_prikame_na_den_ostalsya_bez_otopleniya_3543850/
Оренбуржье
7 ЯНВАРЯ 2017, 18:25 107
Жители Южного Урала остались без еды и тепла
Вздувшиеся счетчики напугали сельчан
http://1743.ru/news/2111
Ставрополье
Два десятка многоэтажек остались без отопления в Пятигорске
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612250808-dg99.htm
Свердловская область
Ни отопления, ни газа: жители Уралмаша замерзают в своих квартирах
http://66.ru/news/society/193001/#
Жители почти сотни домов на Эльмаше остались без отопления
http://66.ru/news/society/193090/
Калининградская область
В Калининграде нет отопления на 8 улицах, в зону отключения попал лицей № 35
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/12005757-v-kaliningrade-net-otopleniya-na-8-ulitsakh-v-zonu-otklyucheniya-popal-litsey-35.html
Новосибирская область
В Новосибирске пять многоэтажек остались без отопления
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2619339/
Курганская область
Администрация города Кургана обратилась с просьбой в ПАО «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК»). Из-за аварийной ситуации, которая произошла в Кургане в четверг, 5 января, было отключено горячее водоснабжение у пяти многоквартирных домов на ул. 9 Мая, сообщает пресс-служба ПАО «КГК».
http://ura.ru/news/1052272911
Самарская область
В Куйбышевском районе Самары из-за аварии отключалось теплоснабжение
Под отключение теплоснабжения попали 15 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 4047 жителей
http://www.samara.aif.ru/incidents/st/v_kuybyshevskom_rayone_samary_iz-za_avarii_otklyuchalos_teplosnabzhenie
Архангельская область
ЖКХ Архангельска не прошло проверку рождественскими морозами
Коммунальщики вынуждены ждать потепления чтобы вернуть горожанам воду и тепло. А пока в областном центре продолжаются работы по устранению мелких повреждений на коммунальных сетях, вызванных резким понижением температуры воздуха, а также подвоз воды к тем домам, которые уже остались без водоснабжения.
http://pravdasevera.ru/-7m8mz3ft
Волгоград (Сталинград)
Устранена коммунальная авария в Волгограде
Прорыв трубопровода в микрорайоне "Семь ветров" устранен сегодня ночью, теплоснабжение в домах полностью восстановлено, сообщило МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство".
"Кавказский узел" писал, что сведения о прорыве трубопровода поступили в экстренные службы города в 18.39 мск 4 января. Без горячей воды и тепла остались жители нескольких десятков многоэтажек.
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295451/
© Кавказский Узел
Саратовская область
Энергетики завершают устранение аварии на теплосетях Саратова
https://ria.ru/incidents/20161222/1484355823.html
Ранее:
Опять авария. Как балаковцы переживают холода? Далее: https://news.rambler.ru/community/35663363/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Псков
В одной из многоэтажек Пскова жильцы встретили Новый Год без теплоснабжения
http://informpskov.ru/news/231840.html
Краснодарский край
Жители двух сочинских многоэтажек замерзают в квартирах без электричества и тепла
http://magadan.riasv.ru/news/zhiteli_dvuh_sochinskih_mnogoetazhek_zamerzayut_v_/1625931/
Нижегородчина
Более 1500 человек остались без отопления в Борском районе
четверг, 5 января 2017 года, 22:19
Более 1500 человек остались без отопления в городе Бор Нижегородской области в среду, 4 января. Об этом РИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.
В результате аварии на газораспределительной станции без отопления остались 44 жилых дома по улицам Махолова и Лихачева.
http://www.vremyan.ru/news/bolee_1500_chelovek_ostalis_bez_otoplenija_v_borskom_rajone.html
Курск
В Курске на улице Золотой вновь прорвало трубопровод
http://kursk.com/news/main/18674.html
Тюмень
В ночь перед Рождеством ряд тюменских домов остался без тепла
Подробнее на park72.ru/housing/122406/
Амурская область
В Благовещенске три тысячи человек остались без тепла
http://vevby.ru/social/40140-v-blagoveschenske-tri-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-tepla.html
Приморье
6 января 2017, 11:46
Из-за аварии часть домов во Владивостоке осталась без воды и тепла
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/06/1581076.html
Бурятия
Улан-удэнцы в холода остались без тепла из-за аварий
Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/227044/
Если посмотреть на Украину - то это Одесса и укрочасть Донбасса.
Это то, что нашлось за час поиска. В общем, системы ЖКХ - гнилые. Причем по авариям можно изучать географию депрессивных территорий. Изношенность систем ЖКХ в РФ - 70%. Но зато Кремль вломил 50 млрд. долларов в олимпиаду! И еще 20 млрд. вломил в СМ-2018 по футболу! И еще на войну в Сирии тратит. Которая (в отличие от священной войны за Новороссию) нам нужна, как в бане лыжи.
Вот вам и результат.
Максим Калашников
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а просто сразу будут уже убивать, а не митинговать написал 08.01.2017 04:01
митинг, петиции, и т.п. это форма диалога. путинцы это смертельно опасные для нации враги с которыми никакой диалог не возможен. Они отвечают либо репррессиями либо хуцпой.
згначит их надо убивать.
а просто сразу будут уже убивать, а не митинговать написал 08.01.2017 03:52
их сразу будут убивать, как в 1918 г было с аналогичными путинцами. которых тогда "белые" называли.
грабит нацию банда путина, а воевать с украиной? написал 08.01.2017 03:47
весь негатив кучеренко справедливо приписывает правящему режиму.
Но из этого делает странный вывод - надо "воевать за путинскую членососию"?
он шизик или пропагандон? очевидно второе.
Колямеркушкинворсамарский написал 08.01.2017 03:15