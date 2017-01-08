Отказ двигателя, аварийная посадка Ту-154 в Якутии

Портал News.Ykt.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что 5 января, в четверг, самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил аварийную посадку спустя полчаса после вылета из аэропорта Мирный. На его борту возникли неполадки, через 30 минут после вылета произошел отказ третьего двигателя. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находились 100 человек.

Запрещать эксплуатацию самолетов Ту-154М нецелесообразно, заявил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов.

Обсуждая вопрос о частых поломках самолетов, Соколов подчеркнул, что во всем мире случаются отказы отдельных систем воздушных судов разных типов, но эти сложные машины должны быть обеспечены техническим обслуживанием должного уровня и находиться в состоянии летной готовности.