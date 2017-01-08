США и Южная Корея создают бригаду для убийства Ким Чен Ына

Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальный отряд, который будет проводить операцию по ликвидации северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на Корейском полуострове, сообщает «Ренхап» со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что отряд будет сформирован уже в этом году. Предполагается, что он будет насчитывать от 1 тыс. до 2 тыс. человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

В число задач спецподразделения, помимо убийства Ким Чен Ына, входит нейтрализация высшего политического и военного руководства Северной Кореи.

Также сообщается, что в текущем году Южная Корея планирует увеличить число совместных военных учений с США.