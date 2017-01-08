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Московский листок

США и Южная Корея создают бригаду для убийства Ким Чен Ына

Опубликовано 08.01.2017 в разделе комментариев 4

США и Южная Корея создают бригаду для убийства Ким Чен Ына

Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальный отряд, который будет проводить операцию по ликвидации северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на Корейском полуострове, сообщает «Ренхап» со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что отряд будет сформирован уже в этом году. Предполагается, что он будет насчитывать от 1 тыс. до 2 тыс. человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

В число задач спецподразделения, помимо убийства Ким Чен Ына, входит нейтрализация высшего политического и военного руководства Северной Кореи.

Также сообщается, что в текущем году Южная Корея планирует увеличить число совместных военных учений с США.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
trch написал 08.01.2017 13:08
Отличный пример. Нам следует создать бригаду для ликвидации путина и кооператива озеро
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(без названия)
Левон Казарян написал 08.01.2017 13:07
"отряд будет сформирован уже в этом году"
- - - - - - -
Столь реально мыслят грядущие боевые действия.
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(без названия)
вопрос автору написал 08.01.2017 12:34
Что такое Ренхап?
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(без названия)
стоик669 написал 08.01.2017 12:30
Хотели бы они этого, сделали бы еще лет 50 назад?
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