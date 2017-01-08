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Московский листок

Театрализованное представление "Путин" подходит к финалу?

Опубликовано 08.01.2017 в разделе комментариев 10

путин рейтинг
Театрализованное представление "Путин" подходит к финалу?

Вот прислал мне Александр Михайлович Головенко фотографии - что-то самому ему не пишется, хотя, думаю, конечно же он на эту тему отпишется, уж больно вкусна... Но и затягивать такую шикарную историю не хочется - это Путин может есть уху из кремлевской столовой, привезенную с собой в специальном бачке, а нашему читателю желательно подавать все свежее.

Тут особо и комментировать нечего - фальшивая страна, фальшивое величие и даже народ для демонстраии близости с первыми лицами, и тот фальшивый. 

Вот скажите, зачем, если назавтра же дотошные пользователи рунета сличат фотографии и все выложат наглядно?

Или уже плевать на то, что там думают эти тараканы... в смысле граждане "встающей с колен"?

Но тогда нескромный вопрос - зачем? Для кого весь этот перформанс с переодеваниями?

Предположим это все для Путина, на случай, если он совсем в маразме и уже не помнит в лицо офицеров собственной охраны... Не похоже. Для мировой общественности? Ей-то вообще плевать, где там Путин обедает и куда ездит на богомолье - разве что теперь обратит внимание, после скандала...

Открытым является даже вопрос - кто готовит все эти "гениальные" PR-акции. Володин? Но его уже сменил Кириенко, а лица на фото одни и те же. Песков? Ну по степени идиотизма вполне вероятно, но не настолько же... 

С этой путинской рыбалкой и без сличения фотографий выходило как-то ненатурально, я уж писал про это по горячим следам.

Путин повторил подвиг старика Хоттабыча

Как-то не складывалось у одного Путина быть сразу в нескольких местах. Но если Путиных несколько, то зачем тогда такие меры предосторожности с заменой натурального народа на ряженый?

Вот ну непонятно!

Пусть уж ясно и внятно скажут - зачем они с потрясающей регулярностью наваливают сами себе в штаны? И каким образом на этом растут их рейтинги?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
циклон написал 08.01.2017 14:56
Путин и сотоварищи уху ели....
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(без названия)
Лис написал 08.01.2017 14:47
Идиллия в условиях беспрецедентного падения жизненного уровня абсолютного большинства россиян...как бы здесь помягче выразится.Радует только что не осле и не в Иерусалиме...Но! возникает вполне логичный вопрос:"А где настоящий Путин?".И кто вообще исполняет обязанности президента России? Без ответа на эти вопросы "выборы" 2018-это не то что фарс а просто издевательство над многонациональным российским народом.
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странные вы все
анти написал 08.01.2017 14:44
Почему такой рейтинг? А вы сами как думаете, какой рейтинг должен быть у клоуна? Разве он плохо отрабатывает номер?
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(без названия)
Терпик написал 08.01.2017 14:40
Особенно прокатывает за рыбака телка,означенная числом "2". Прям рыбачка Соня,причалив к берегу баркас... Тьфу б...дь,ну что за *****.
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(без названия)
аааа-ха-ха написал 08.01.2017 14:33
Кстати... еще фотки с "рыбаками" можно зацепить здесь: https://twitter.com/altnik1
.
РЖАЧНАЯ ТЕМА. Опять-таки... "рыбаки" позвали Володю снова на рыбалку, и что-то мне подсказывает, что в следующем акте этого волнительного спектакля Володя должен пойти по воде аки Христос из еврейской сказки.
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(без названия)
Очковтиратель Аркокс написал 08.01.2017 14:23
Три великолепных сюжета.
Храм. Кораблик. Обед.
Красиво, вкусно, правильно. Цветные фотографии, природа, святое место.
А кто там в массовке русскому народу не важно, это как каждый из нас по несколько раз в день это самое, но кроме узких медицинских специалистов этот процесс мало кого интересует, так и здесь главное
Красивый и успешный, здоровый и умный, русский и православный
Наш президент ведет нас в будущее
Прекрасное и великолепное !
Нет не вас доживающие и вечно брюзжащие, а молодых и идущих на свет!
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(без названия)
ааааааа-ха-ха написал 08.01.2017 14:07
О.мля! Володя снова привез с собой этих ряженых в рыбаков ФСОшников? Бьюсь об заклад, что Володя рассказывал этим ряженым, как все хорошо, а будет еще лучше... потому как троллить ватанов и напрямую, и опосредованно (через общение с теми же "рыбаками" - это и есть главная Володина роль.
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(без названия)
стоик671 написал 08.01.2017 13:55
трусливый Ельцын помнится летал в воющую Чечню - отошел на аэродроме на 2 метра от трапа самолета, поздравил кого-то - и сразу в самолет?
.
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Долой диктатуру богатых тварей!!!Да здравствует Мировая Социалистическая революция!!!
Лис написал 08.01.2017 13:47
Путин такой же "конь" как и Обама.Судите сами."Что будет с Обамой дальше? Да, кем он вообще был? Сотни америКККанских журналистов пытаются найти следующие документы (объявлен денежный приз!):
&#8224; свидетельства первого брака его мамы Дунхэм, и кенийца Обамы.
&#8224; записи из первого детского сада Noelani Kindergarten.
&#8224; записи из первой элитной частной школы, где он якобы учился, Punahou School.
&#8224; свидетельство второго брака его мамы Дунхэм, с индонезийцем Саеторо.
&#8224; точный индивидуальный налоговый номер Обамы- Social Security Number.
&#8224; записи об учебе в колледже Occidental College.
&#8224; записи об учебе в колледже Columbia College.
&#8224; описание (тезисы) его дипломной работы в Columbia College &#8212; &#171;Soviet Nuclear Disarmament&#187;.
&#8224; записи об учебе в колледже Harvard College.
&#8224; статьи в Harvard Law Review, где он был главным редактором с 1990.
&#8224; список его клиентов, как практикующего юриста.
&#8224; запись о членстве в ассоциации юристов штата Иллинойса (Illinois State Bar Association), куда входит 30 000 юристов штата, где он жил и должен был быть ее участником.
&#8224; записи его деятельности как сенатора штата Иллинойс.
&#8224; нет медицинской карты, где говорится о перенесенной операции, либо откуда у него такой огромный шрам на голове." Вот такие марионетки богатых тварей пока!!! нами и управляют.
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не сенсация совсем
Поклонница ВВП написал 08.01.2017 13:47
Хватит тупить. Слушать нужно внимательно и смотреть, а не высасывать из пальца сенсацию, диванный человек. Заранее была информация, что в храме на службе те же рыбаки, что и летом с ВВП ели уху.
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