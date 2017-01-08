Театрализованное представление "Путин" подходит к финалу?

Вот прислал мне Александр Михайлович Головенко фотографии - что-то самому ему не пишется, хотя, думаю, конечно же он на эту тему отпишется, уж больно вкусна... Но и затягивать такую шикарную историю не хочется - это Путин может есть уху из кремлевской столовой, привезенную с собой в специальном бачке, а нашему читателю желательно подавать все свежее.
Тут особо и комментировать нечего - фальшивая страна, фальшивое величие и даже народ для демонстраии близости с первыми лицами, и тот фальшивый.
Вот скажите, зачем, если назавтра же дотошные пользователи рунета сличат фотографии и все выложат наглядно?
Или уже плевать на то, что там думают эти тараканы... в смысле граждане "встающей с колен"?
Но тогда нескромный вопрос - зачем? Для кого весь этот перформанс с переодеваниями?
Предположим это все для Путина, на случай, если он совсем в маразме и уже не помнит в лицо офицеров собственной охраны... Не похоже. Для мировой общественности? Ей-то вообще плевать, где там Путин обедает и куда ездит на богомолье - разве что теперь обратит внимание, после скандала...
Открытым является даже вопрос - кто готовит все эти "гениальные" PR-акции. Володин? Но его уже сменил Кириенко, а лица на фото одни и те же. Песков? Ну по степени идиотизма вполне вероятно, но не настолько же...
С этой путинской рыбалкой и без сличения фотографий выходило как-то ненатурально, я уж писал про это по горячим следам.
Путин повторил подвиг старика Хоттабыча
Как-то не складывалось у одного Путина быть сразу в нескольких местах. Но если Путиных несколько, то зачем тогда такие меры предосторожности с заменой натурального народа на ряженый?
Вот ну непонятно!
Пусть уж ясно и внятно скажут - зачем они с потрясающей регулярностью наваливают сами себе в штаны? И каким образом на этом растут их рейтинги?
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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циклон написал 08.01.2017 14:56
Лис написал 08.01.2017 14:47
анти написал 08.01.2017 14:44
Терпик написал 08.01.2017 14:40
аааа-ха-ха написал 08.01.2017 14:33
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РЖАЧНАЯ ТЕМА. Опять-таки... "рыбаки" позвали Володю снова на рыбалку, и что-то мне подсказывает, что в следующем акте этого волнительного спектакля Володя должен пойти по воде аки Христос из еврейской сказки.
Очковтиратель Аркокс написал 08.01.2017 14:23
Храм. Кораблик. Обед.
Красиво, вкусно, правильно. Цветные фотографии, природа, святое место.
А кто там в массовке русскому народу не важно, это как каждый из нас по несколько раз в день это самое, но кроме узких медицинских специалистов этот процесс мало кого интересует, так и здесь главное
Красивый и успешный, здоровый и умный, русский и православный
Наш президент ведет нас в будущее
Прекрасное и великолепное !
Нет не вас доживающие и вечно брюзжащие, а молодых и идущих на свет!
ааааааа-ха-ха написал 08.01.2017 14:07
стоик671 написал 08.01.2017 13:55
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Лис написал 08.01.2017 13:47
† свидетельства первого брака его мамы Дунхэм, и кенийца Обамы.
† записи из первого детского сада Noelani Kindergarten.
† записи из первой элитной частной школы, где он якобы учился, Punahou School.
† свидетельство второго брака его мамы Дунхэм, с индонезийцем Саеторо.
† точный индивидуальный налоговый номер Обамы- Social Security Number.
† записи об учебе в колледже Occidental College.
† записи об учебе в колледже Columbia College.
† описание (тезисы) его дипломной работы в Columbia College — «Soviet Nuclear Disarmament».
† записи об учебе в колледже Harvard College.
† статьи в Harvard Law Review, где он был главным редактором с 1990.
† список его клиентов, как практикующего юриста.
† запись о членстве в ассоциации юристов штата Иллинойса (Illinois State Bar Association), куда входит 30 000 юристов штата, где он жил и должен был быть ее участником.
† записи его деятельности как сенатора штата Иллинойс.
† нет медицинской карты, где говорится о перенесенной операции, либо откуда у него такой огромный шрам на голове." Вот такие марионетки богатых тварей пока!!! нами и управляют.
Поклонница ВВП написал 08.01.2017 13:47