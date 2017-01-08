Театрализованное представление "Путин" подходит к финалу?

Вот прислал мне Александр Михайлович Головенко фотографии - что-то самому ему не пишется, хотя, думаю, конечно же он на эту тему отпишется, уж больно вкусна... Но и затягивать такую шикарную историю не хочется - это Путин может есть уху из кремлевской столовой, привезенную с собой в специальном бачке, а нашему читателю желательно подавать все свежее.

Тут особо и комментировать нечего - фальшивая страна, фальшивое величие и даже народ для демонстраии близости с первыми лицами, и тот фальшивый.

Вот скажите, зачем, если назавтра же дотошные пользователи рунета сличат фотографии и все выложат наглядно?

Или уже плевать на то, что там думают эти тараканы... в смысле граждане "встающей с колен"?

Но тогда нескромный вопрос - зачем? Для кого весь этот перформанс с переодеваниями?

Предположим это все для Путина, на случай, если он совсем в маразме и уже не помнит в лицо офицеров собственной охраны... Не похоже. Для мировой общественности? Ей-то вообще плевать, где там Путин обедает и куда ездит на богомолье - разве что теперь обратит внимание, после скандала...

Открытым является даже вопрос - кто готовит все эти "гениальные" PR-акции. Володин? Но его уже сменил Кириенко, а лица на фото одни и те же. Песков? Ну по степени идиотизма вполне вероятно, но не настолько же...

С этой путинской рыбалкой и без сличения фотографий выходило как-то ненатурально, я уж писал про это по горячим следам.

Путин повторил подвиг старика Хоттабыча

Как-то не складывалось у одного Путина быть сразу в нескольких местах. Но если Путиных несколько, то зачем тогда такие меры предосторожности с заменой натурального народа на ряженый?

Вот ну непонятно!

Пусть уж ясно и внятно скажут - зачем они с потрясающей регулярностью наваливают сами себе в штаны? И каким образом на этом растут их рейтинги?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск