На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске снег продавил крышу

Крыша жилого дома обрушилась в Ижевске под тяжестью снега в ночь на воскресенье, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Удмуртии. Пострадавших нет, кровлю восстанавливают. ЧП произошло около 23:00 по Москве на улице 50 лет ВЛКСМ. "Четырехэтажный дом с двускатной шиферной крышей - шифер упал, сложился", - сообщили в МЧС. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.

Потолочные перекрытия повреждены не были, эвакуация жителей не понадобилась, никто не пострадал.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не почистила крышу.

От редакции: Вот она, причина всех морозных коллапсов, предсказанных ФОРУМом.мск ещё 10 лет назад (часто об этом писал Максим Калашников) - советская инфраструктура, будь то водопровод или крыша небольшого дома, неуклонно рушится. Ведь наверняка со времён 50-летия ВЛКСМ крышу эту шиферную и не меняли. У буржуазного режима нет ни средств, ни - что главное, - желания и намерений улучшать или хотя бы воспроизводить тот окружающий нас рукотворный мир, что был создан в СССР. А шифер дольше десяти-пятнадцати лет не держится, знаю по своей даче - солнце и дождь его "схлопывают", все воздушные прокладки рушатся, и шифер начинает "шелушиться". Вот поэтому в 2004-м мы сделали крышу уже металлическую на даче. Да, может иногда и протекать, но ремонтировать её проще. Однако такой тотальный ремонт - замену всего советского шифера в РФ - нынешняя правящая силовигархия просто "не поднимет" - если уж родную Роснефть начала продавать частями... Это коллапс, который будет только усугубляться потому что социалистическая инфраструктура может быть отремонтирована и модернизирована лишь на пути к коммунизму, регрессный режим может только оптимизировать и утилизировать.

Д.Ч.

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