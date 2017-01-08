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Московский листок

Постмайданная Украина увидела в Януковиче притеснителя "москальского" архиепископа

Опубликовано 08.01.2017 в разделе комментариев 0

рпц майдан
Постмайданная Украина увидела в Януковиче притеснителя "москальского" архиепископа

Печорский суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего начальника столичного управления МВД Валерия Коряка по делу о похищении архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в 2013 году, сообщает в субботу УНИАН.

По версии следствия, похищение было организовано с целью повлиять на ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана), которого хотели заменить более лояльной фигурой. Для этого Янукович и его приближенные начали собирать компромат на ближайшее окружение Сабодана, а также выкрали и долгое время удерживали его личного помощника - Александра Драбинко - и еще трех монахинь.

В декабре суд в Киеве уже санкционировал задержание Януковича по делу о госизмене. До этого бывший президент Украины давал показания о событиях на майдане в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону. Однако позже суд отказался допрашивать его дистанционно.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрения в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. 

Луценко сказал, что экс-президент "подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины" (цитата по текстовой расшифровке сайта телеканала).

- Вот же совпадение, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в 2008-м году я был летом задержан в Киеве по аналогичному подозрению, мешал возводить в Соломенском парке церковь вот этого же самого, Московского патриархата (закладной камень был окроплён святой водицей из рук самого Алексия), хотя, по идее, нынешняя власть должна не обвинять Януковича в этом, а награждать его за то, что "иноверцев" изгонял, вот ничего смешнее-то и не придумаешь, уж не знают за какую ещё фиговину ухватить этого труса...

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