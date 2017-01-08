В краях рождества Христа проведён теракт, аналогичный тому, что был в Ницце

В Иерусалиме произошел очередной теракт против военнослужащих - на этот раз был использован грузовой автомобиль, как это происходило во время терактов в Ницце и в Берлине. Пострадали около 15 человек, несколько были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Первый канал израильского ТВ сообщил о четырех жертвах нападения. NEWSru Israel передает, что погибли мужчина и три девушки.

"Автомобильный теракт" произошел в районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в одном из пригородов Иерусалима.

Свидетели происшествия говорят, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар. Машина остановилась лишь после того, как по ней открыли огонь.

Водителя застрелили. Полиция оцепила место происшествия.

С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.

После теракта, как ответ исламским экстремистам, мэр Канна Давид Лиснар издал указ, который "запрещает проход на пляжи любому лицу в неподобающей одежде, не отвечающей правилам приличия и принципам секуляризма, а также не соответствует нормам гигиены и безопасности".

Городские власти отметили, что пляжная одежда, которая подчеркивает религиозную принадлежность, "может вызвать нарушения общественного порядка, когда Франция стала мишенью для атак террористов".

В 2014 году запретили купаться в буркини в Марокко, несмотря на то, что почти 99% жителей страны — мусульмане. Это было сделано по гигиеническим соображениям. Подобный запрет вступил в силу в Италии в 2009 году.

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