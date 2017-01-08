"Перед обесточиванием Люберец позавчера слышали хлопки, похожие на взрывы..."

Около 100 тыс. жителей подмосковного города Люберцы остались без света из-за аварии на распределительной энергоподстанции. Об этом сообщил глава Люберецкого района Владимир Ружицкой.

По его словам, были обесточены около 50% жилых домов района. Он пояснил, что из-за аварии электричества нет в домах по ул. Котельническая, на Октябрьском проспекте, в микрорайонах 115 квартал, Гарнизон, Хлебозавод, поселок им. Калинина. Частично остались без света городские округа Дзержинский, Лыткарино, Котельники.

Руководитель администрации города Люберцы Александр Алешин подтвердил РБК информацию о происшествии. «Это информация верна, такая авария была, сейчас организуется штаб по решению этой проблемы», — сообщил РБК Алешин.

Руководитель администрации города Люберцы Александр Алешин сообщил РБК о восстановлении 75% электроэнергии в городе. «Мособлэнерго восстанавливает свою подстанцию, в первую очередь энергия подается на котельные и центральные тепловые пункты. На сегодняшний момент (0:14 часов по Москве. — РБК) порядка 75% требуемой электроэнергии подано на городские объекты», — сообщил РБК Алешин.

Как рассказали в пресс-службе главы администрации города телеканалу «360», в результате аварии, которая произошла в 20:50 мск, были обесточены 57 высоковольтных проводов, девять улиц в городе Люберцы, две улицы в городе Котельники и 37 социально значимых объектов.

Очевидцы слышали на подстанции в Люберцах около 21:00 по мск два хлопка, которые напоминали взрыв, а затем в домах выключился свет, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, на Рождество в столице жертвами аномальных морозов стали 62 человека, включая младенца. Пятимесячный ребенок обморозил лицо. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Москве.

Медики зафиксировали обморожение конечностей у 48 человек, среди них — четыре ребенка. Восемь человек доставлены в московские больницы из-за переохлаждения. Некоторые получили переломы, поскользнувшись на льду.

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