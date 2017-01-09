И снова в Москве пахнет говном из неведомого источника....

Станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение уровня содержания сероводорода в воздухе в районе Капотня на юго-востоке Москвы и в районе Орехово-Борисово Южное в Южном административном округе. Согласно таблицам экологической службы, предельно допустимая концентрация (ПДК) по этому показателю на юге столицы была превышена в 13:00 мск в 5,1 раза, в Капотне в полдень было зафиксировано 3,5 ПДК сероводорода.

"Затем концентрация сероводорода пришла в норму",- отмечается в таблице.

Уровень сероводорода в юго-восточных районах города превышался также 4 января (в 28 раз в районе Марьино) и 5 января (в 4 раза в районе Капотня). Тогда о запахе сероводорода сообщили жители, однако в МЧС и в столичном управлении Роспотребнадзора не выявили превышения допустимых концентраций этого вещества.

Мы уже писали об эом странном природном явлении, когда говном пахнет - не продохнуть, данные "Мосэкомониторинга" дают превышение предельно допустимых концентраций в десятки раз, а МЧС - "не выявляет". И источник запаха тоже так и остается невыявленным.

Москву траванули сероводородом

Источник дерьмового запаха на юго-востоке Москвы так и не обнаружен

В общем, жизнь полна загадок. И что-то подсказывает, что эта загадка так и останется неразгаданной...

А.Б.