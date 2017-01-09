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Московский листок

Правоохранительные органы России пресекли опасный экстремизм!

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 1

экстремизм флэшмоб 9 января
Правоохранительные органы России пресекли опасный экстремизм!

Полиция задержала организатора акции «В метро без штанов» в столичной подземке прямо перед началом флешмоба, полиция заранее поджидала активиста на станции «Цветной бульвар», где и должен был в 15:00 состоятся перформанс. На станции дежурили около десятка полицейских. Организатора мероприятия остановили для проверки документов, а после отволокли в отделение.

Сейчас ему пытаются вменить ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). 

Без штанов в метро 8 января общественно опасным способом хотели остаться 15 человек, но их коварные планы были пресечены.

- Я, конечно, горжусь нашей полицией, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - По всей Москве стреляют, убивают, грабят, а у нас 10 полицейских пресекли флэшмоб, которым уже много лет балуется вся Европа. Кстати, не так уж бессмысленно балуется - демонстрирует определенную степень свободы. А у нас какая свобода? Прямо фундаменталистский режим какой-нибудь - снял штаны и будь готов, что тебя могут побить камнями. Я даже удивляюсь, как еще не пресекут этот флэшмоб на пляжах? И вообще летом масса людей ходит без брюк. В том числе в метро... Непорядок! Надо бы пресечь. Если подумать, даже символично - 9 января царь пресек флэшмоб русских рабочих, получивший потом название Кровавого воскресенья. И полиция не дает нам забыть, что традиции живы: не положено, больше трех не собираться...



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Всего комментариев к статье: 1
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не сезон для наготы...
Иннокентий Форточкин написал 09.01.2017 01:33
каак без штанов? на улице мороз же?
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