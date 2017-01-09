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Московский листок

Путин, рыбаки и степень доверия к "народу"

Опубликовано 09.01.2017 автором в разделе комментариев 2

путин рейтинг
Путин, рыбаки и степень доверия к "народу"

Итак, структуры президента начали оправдываться, дескать, не подставные были рыбаки и прихожане, а самые настоящие... И вообще все у президента настоящее, включая его самого.

Театрализованное представление "Путин" подходит к финалу?

Лучше бы они этого не делали.

Но начнем с фото, официального, которое публикует "Комсомольская правда", да еще с горделивым указанием, что автор не просто так, а "при исполнении" - "журналист Кремлевского пула" (вот так, с заглавной буквы).

И что мы видим, кроме нарочито скромного стола (клубничка свежая, черешня, конфеты непременно в фантиках)? А видим мы, что президент пьет из специальной Президентской Чашки, с орлом  - все остальные из обычных чашек, типовых. Навряд ли в новгородском монастыре специально для Путина держали чашку. И навряд ли Путин старообрядец, чтоб везде с собой возить свою посуду - значит, речь идет о безопасности...

Вот это - уровень доверия к "общественности", причем проверенной, специально подготовленной... Путин ничего не возьмет со стола, хотя там случайных продуктов быть не должно. И кипяток себе будет наливать и отдельного чайника, который вскипятит доверенный офицер охраны. Везде охрана.

Вот Путин среди своих доверенных байкеров из группировки "Ночные волки", а за ними совершенно не байкерского вида гражданин в галстуке.

А вот он же несет за Путиным характерный чемоданчик.

А вот тот же чемоданчик, только гражданин другой.

А вот граждане хотят увидать живого Путина, а рядом специально обученные люди. И вот сзади, на снимке слева, половинка лица такого "рыбацкого" вида... А все в Севастополе, между прочим, в 2015-м году.

Но вернемся к "общественности", облеченной особым доверием президента и его охраны.

Леонид Волков, блогер:

Вот вам одна картинка про "новгородских рыбаков", в которой вся суть всего вообще.

На картинке — фейковый конкурс на поставку удобрений для нужд колонии (ИК-9 в Курской области). Почему фейковый? Потому что ЗАО "Агрохимическая компания Курск" — это дочка ООО "Торговая компания Еврохимсервис", то есть тендер "сыгран" между двумя зависимыми компаниями. Генеральный директор ЗАО "АК Курск" — Лариса Борисовна Сергухина (девичья фамилия — Галактионова). В ООО "ТК Еврохимсервис" она же — заместитель генерального директора, а генеральный (и основный акционер) — ее сестра, Ольга Борисовна Галактионова.

Ну вот такой обычный для России кейс: вместо конкуренции на госзакупках аффилированные фирмы изображают конкуренцию, даже если речь идет о том, чтобы машину селитры продать исправительной колонии (интересно, для каких целей)? И это не разовый кейс, там все госконкурсы этого Еврохимсервиса такие.

Ну так вот, эта Лариса Борисовна Сергухина — она и есть знаменитая теперь уже "бригадир новгородских рыбаков". Она на сентябрьских фотографиях есть с Путиным и Медведевым уху, она же с дочерью вчера молится рядом с Путиным в храме.

Рыбак из нее, естественно, такой же, как из меня балерина (подробнее об этом написал в телеграме), она просто местная новгородская бизнесменша и общественница-активистка. 

Но что вот еще интересно — и устанавливается буквально за 10 минут в системе "Контур.Фокус" — она мошенница.

И, очевидно, никакое ФСО это не смущает; вполне себе "классово близкая", годится для того, чтобы позировать на всех фото рядом с президентом.

А чуть ниже она же представляет губернатору Митину какие-то детские рисунки. Ну общественница...

Вот и все, собственно. Ну разве что еще одна фотка из 2015 года, где все известные лица, кроме одного. Не иначе как "балаклавская рыбачка" какая...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: ...
котолис написал 09.01.2017 04:14
пиарить нечего было, он думал о народе , а не о целях обогащения, пыль людям в глаза не пускал о себе
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...
Мефодиус написал 09.01.2017 03:55
А товарищ Сталин часто народу показывался?
Кремль так вообще закрыл для советского народа!
Неужто не доверял?
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