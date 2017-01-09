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Московский листок

Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 2

Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

В Китае прошили успешные испытания самолета на водородных топливных элементах. Как сообщает газета "Kэцзи жибао", первый полет этой машины состоялся в городе Шэньян.

В ходе испытаний легкий одноместный самолет, оснащенный топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 киловатт взлетел на высоту 320 метров. По словам разработчиков, силовая установка лайнера продемонстрировала стабильную работу в условиях температуры минус 20 градусов Цельсия.

Самолет создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на основе аппарата RX1E, на котором установлен электрический двигатель.

КНР стала третьей страной в мире, которая успешно провела испытания самолета на водородных топливных элементах. Ранее это удавалось сделать США и Германии.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
вот вот написал 09.01.2017 12:00
Только вечные двигатели, инерцоиды, бетон из навоза, дисколеты, генераторы вакуума, и т.п. спасут Россию!
Скажем нет Академии Наук, и науке тоже!
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(без названия)
Петрович написал 09.01.2017 11:46
А у нас для того чтобы это не случилось есть комиссия по борьбе с лженаукой и сидят там сами знаете кто.
Уж она то кроме как через Скольково никого не пропустит.
А в Скольково "профессора" кроме как делать бабло из воздуха ..., сами понимаете ничего не умеют.
Так что, аминь водородным топливным элементам всех видов!
Поскольку есть закон сохранения энергии, второй закон термодинамики, СТО, ОТО и много еще чего, чем можно затыкать особо рьяных Кулибиных с их вечными двигателями.
И не вечными работающими на чем угодно кроме углеводородов.
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