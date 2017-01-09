Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

В Китае прошили успешные испытания самолета на водородных топливных элементах. Как сообщает газета "Kэцзи жибао", первый полет этой машины состоялся в городе Шэньян.

В ходе испытаний легкий одноместный самолет, оснащенный топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 киловатт взлетел на высоту 320 метров. По словам разработчиков, силовая установка лайнера продемонстрировала стабильную работу в условиях температуры минус 20 градусов Цельсия.

Самолет создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на основе аппарата RX1E, на котором установлен электрический двигатель.

КНР стала третьей страной в мире, которая успешно провела испытания самолета на водородных топливных элементах. Ранее это удавалось сделать США и Германии.