Россия пообещала сократить поставки нефти в Беларусь

Министерство энергетики России намерено сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно переданному белорусской стороне графику, объем поставок составит 4 млн тонн в первом квартале нынешнего года вместо запланированных 4,5 млн тонн.

Как пишет издание, решение о сокращении было принято в связи с тем, что сторонам не удалось решить вопрос о погашении долга Минска по газу. Задолженность накапливалась с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн. В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т.

Издание отмечает, что в конце 2016 года стороны были близки к достижению договоренностей по урегулированию задолженности - Россия соглашалась предоставить Белоруссию субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, а Минск должен был полностью погасить газовый долг. Но Минск потребовал дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

Напомним, ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7 процента — с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Новые ставки будут действовать с 1 февраля.