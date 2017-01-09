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Московский листок

Россия пообещала сократить поставки нефти в Беларусь

Опубликовано 09.01.2017 в разделе комментариев 4

Россия пообещала сократить поставки нефти в Беларусь

Министерство энергетики России намерено сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно переданному белорусской стороне графику, объем поставок составит 4 млн тонн в первом квартале нынешнего года вместо запланированных 4,5 млн тонн.

Как пишет издание, решение о сокращении было принято в связи с тем, что сторонам не удалось решить вопрос о погашении долга Минска по газу. Задолженность накапливалась с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн. В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т.

Издание отмечает, что в конце 2016 года стороны были близки к достижению договоренностей по урегулированию задолженности - Россия соглашалась предоставить Белоруссию субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, а Минск должен был полностью погасить газовый долг. Но Минск потребовал дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

Напомним, ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7 процента — с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Новые ставки будут действовать с 1 февраля.



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Всего комментариев к статье: 4
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Михаил, г. Москва написал 09.01.2017 12:03
Сидор, с большим удовольствием прочитал Вашу реплику. Очень хорошо, что в России есть люди, которые эти факты знают, понимают и сообщают другим. Относительное благополучие наших соседей (на уровне "чуть выше плинтуса") базируется как раз на таких вот явных и скрытых российских дотациях. Так что кое-кому нечего корчить из себя "заботливого батьку" и "умелого хозяйственника".
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(без названия)
вот вот написал 09.01.2017 11:58
Просто Лукашенко посмел заявить пуйлу: "Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство", а это уже преступление
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прыжки на граблях
дежавю написал 09.01.2017 11:31
Где то так же начиналось и с Украиной.
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(без названия)
Сидор написал 09.01.2017 11:26
Надо учитывать то, что Белоруссия и так газ получает по более низким даже ценам, чем получают потребители внутри России.
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