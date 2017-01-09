Россия медленно, но уверенно превращается в страну дураков

Старшему поколению, которое считает себя советским, нынешняя власть не даст спокойно дожить до отведённого природой времени. Уморит преждевременно. Наступила зима, встретили Новый год, который ничем не отличается от старого. Всё так же серо и буднично, только меняются листки календаря. Никакого просвета. Погода успокоилась, старики могут гулять. Сегодня в одиннадцатом часу пошёл на прогулку. Пройдя километров пять встретил три человека. Две женщины и мужчина убирали дворы от снега. Тишина как в гробу. В советское время на праздники люди особенно на селе собирали компании, пили бражку, говорили о жизни, детях, пели песни. Сегодня сёла вымерли. А почему? Оказывается стали жить хорошо, зачем выходить из дома, когда в доме полный достаток и покой. Сидеть как истукан не будешь, чем - то заняться надо. Читаешь последнюю в ушедшем году прессу, книжки если запасся и смотришь телевизор. Центральные каналы забиты фильмами: "Ментовские войны", "Бандитский Петербург", Секреты следствия", "След" , "Паутина"и масса других весьма познавательных и привлекательных фильмов. Первые два повторяют своевременно. В самой полиции чиновники уничтожают порядочных полицейских, чтобы не мешали воровать. Не успели с Захарченко разобраться а тут новый борец с коррупцией. Полковник Ю.Тимченко. Ему не хватало всего 100 миллионов рублей. Попался на пятидесяти. Две наши столицы активно борются с коррупцией и начали с себя. Что же пропагандируют эти фильмы? Борьбу не на жизнь, а на смерть за земные блага. Убивают все и всех. Не разбираются кто перед тобой, знакомый, не знакомый, отец, брат или просто проститутка. Лишь бы ты от этого убийства поимел доход, даже копеечный, иногда по ошибке или просто так. Создатели фильмов, чтобы привлечь больше придурков на просмотр показывают некоторые сцены до мельчайших подробностей. Например, убийца всаживает своей жертве двадцатисантиметровый нож и, вытаскивая показывает окровавленное лезвие на обозрение будущим телезрителям. Для убийств используют винтовки с оптическим прицелом, ружья, пистолеты различных марок, в том числе иностранных. Чтобы убить человека разработано сотни способов. Травят ядами, большим количеством снотворного или просто надевают на голову крепкий пакет и скотчем заматывают на шее, чтобы человек задохнулся. Мало того при этом снимают на телефон мучительную смерть несчастного. И конечно в каждом фильме постельные сцены. Ну как же можно без этого. Молодёжь от этих фильмов дуреет, она уже некоторое время не может ничего другого воспринимать. В мозгу сцена убийства и постель заполняет всё серое вещество головы. Через несколько минут молодой человек начинает воспринимать окружение, но сцены убийств и постели долго ещё будоражат его сознание. Не всегда такие сцены проходят бесследно. Кто - то пытается воспроизвести это наяву в своём исполнении.

Телевидение показывает молодёжь, которая сознательно ищет смерти. Например, ездить на крыше вагонов или на сцепке между вагонами, перепрыгивать через пути при приближении поезда. Некоторых уже это не устраивает и они лезут на высотные краны и гуляют по стрелам или по крышам высотных зданий. Их фантазия не имеет предела. И естественно гибнут десятками. На днях телевидение показало придурковатого молодца, который потерял полноги под колёсами поезда. Подлечился встал на два костыля и снова полез на сцепку между вагонами. И это наше будущее.

Власть имеет представление о таком поведении молодёжи? Самое странное в таком движении участвуют девушки. Что же их ведёт на грань жизни? Надо бы спросить у психологов, но это дело государства и правозащитников. Сегодня в стране есть защитники и детей, и взрослых, и богатых, и даже собак, а вот бедных никто не защищает. А зачем их защищать? Для работы на предприятиях за воротами всегда найдутся желающие. Капитализм - такова политика.

Так знают об этом наши правители? Думаю что знают, примерно так. В Сибири командир самолёта "АН - 2 " под мухой решил прокатить своих друзей. Поднялся и исчез. Доложили руководству. Эта мысль сидела в голове большого чиновника секунд десять. Вот так и о проблемах молодёжи. Думать о молодёжи есть специально созданный департамент в Кремле и руководит им "господин" А.Платонов. Ранее было объявлено так. Чем он занимается и жив ли никому не известно.

А вот что пишет настоящий фронтовик - литератор, журналист и великолепный писатель Владимир Бушин в одной из своих книг. "По данным Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, с 1990 года по 2010 год покончили с собой 800 тысяч человек. А ещё есть неудавшиеся попытки самоубийства, их намного больше. К тому же Россия вышла на первое место в мире по самоубийствам среди подростков". Кто ни будь озаботился этой проблемой? О ней даже не говорят. Напротив чиновники разных мастей говорят, что в России рождаемость превысила смертность. А сколько из современной молодёжи остались калеками. Вы видели в ряду чиновников человека без ноги или руки? Без головы бывают, но без конечностей никогда. А сколько рождаются больных. Восемь из десяти, но таких данных нет. Моя дочь называет большую цифру, но я не верю. В армию призывать некого. Чиновники говорят, что сегодня молодёжь стоит в очереди, чтобы попасть в армию. Возможно, но не годных по состоянию здоровья больше чем здоровых. И эта статистика для народа закрыта. В позапрошлом году прошла информация. После призыва оказалось, что 30 % призывников пришлось комиссовать по причине негодных к службе по состоянию здоровья. А сколько уже на них израсходовано средств. За здоровьем надо следить со дня рождения, но в стране нет таких средств и желания. Большое значение в поддержании нормального образа жизни имеют родители, школа, учебные заведения и конечно армия чиновников. Так должно быть. А что имеем в действительности? Ночные клубы открытые и закрытые, официальные и подпольные. Большинство из них, как написано в Доктрине А.Даллеса: "Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем всяким образом расшатывать поколение за поколением, мы будем браться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её". Найдётся человек, который не согласится с этим документом? А что будет завтра? На этот счёт президент сказал так: "Во время рождественского богослужения в Свято - Юрьевском монастыре Великого Новгорода сказал рыбакам, 2017 год будет лучше, чем 2016. Отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось". Неужели в стране есть успехи? И где они? О каком народе говорил президент? 28 миллионов проголосовало за его партию на выборах. Вот он успех. Значит и 2017 будет такой же. Бюджет принят и везде сокращение расходов даже на оборону. За счёт чего президент видит улучшение? Возможно имеет ввиду то, что нефть может подорожать и появятся неучтённые средства. Но ведь такие средства сразу будут выведены к нашим врагам, что было и раньше.

Надо говорить и даже кричать - молодёжь гибнет! В Россию тоннами поступают наркотики и они не выбрасываются на ветер, а находят своих потребителей. ВИЧ - инфекция распространяется по арифметической прогрессии. А это в основном от ночных заведений, где алкоголь, наркотики и разврат правят бал. Ну, что власть не знает? Ещё как знает. Но это как раз то, что надо. Главное отвлечь молодёжь от проблем страны. Коррупция разъела общество и по действиям власти это её устраивает. Она живёт одним днём. Такая политика власти привела к тому, что в стране появилось новое сословие - сословие неграмотных. Сколько их народу такая информация не даётся. Раньше когда возникла такая проблема Г.Зюганов говорил, что более миллиона маленьких граждан не ходят в школы. Они вырастут и чем займутся? Их даже нельзя будет призвать в армию. Раньше армия сама себя обихаживала так безграмотные могли послужить уборщиками. Теперь всё это делают специальные гражданские службы, даже министерские автомобили обслуживают гражданские и на этом делают миллионы. Так куда девать безграмотную молодёжь? Ей трудно будет вообще найти работу . Выход один - пистолет в руки или тренировать кулаки. Значит 2017 год будет лучше. Поживём увидим.

Я не специалист по компьютеру, но осваивая иногда попадаю на снимки больших господ и уважаемых людей. Например, снимок Бокурия. Однако есть снимки, которые смотреть как - то не по себе. Вот передо мной снимок нашего президента. Одет в зимнюю куртку без головного убора, но лицо искажено злобой до неузнаваемости. Поверьте смотреть и страшно, и грустно. Нам - то телевидение показывает спокойного, хитроватого с полуусмешкой на лице, довольного обстановкой в стране. Ведь он не мог такую гримасу построить специально для снимка. Просто его подкараулил оператор и снял. Значит в стране не всё в порядке, что приводит президента в бешенство.